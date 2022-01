Neuf films soutenus par la Région nommés aux César : la "fierté" de Laurent Wauquiez

Le 25 février prochain, à l’Olympia, la 47e cérémonie de l’évènement récompensant le cinéma français pourrait effectivement faire la part belle aux longs-métrages tournés dans la région et aux acteurs/réalisateurs originaires du territoire.

Le film La Fracture, co-production d’Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, est nommé dans six catégories.

Le film Slalom, réalisé par la bressane Charlène Favier a été tournée en Savoie et la post-production sonore a été faite au Pôle Pixel de Villeurbanne.

Le film La Nuée a été tourné en partie dans le Puy-de-Dôme.

Le film Délicieux a été entièrement tourné dans le Cantal.

Sandor Funtek, du film Suprêmes tourné en partie dans le Rhône, est nommé dans la catégorie Meilleur espoir masculin.

Le film Bigger Than Us de la lyonnaise Flore Vasseur a été monté à Lyon et au Pôle Pixel.

Enfin, les longs-métrages d’animation Le Sommet des Dieux et Même les souris vont au paradis ont une attache avec la région : le premier a été fabriqué en partie à Bourg-lès-Valence et le second a été co-produit à Annecy.

"Ces neuf nominations font toute notre fierté. Nous avons la chance de pouvoir compter sur des artistes de talent, des studios dynamiques, une filière cinéma d’excellence et la richesse patrimoniale de notre région. N’oublions pas que c’est, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, que les Frères Lumière inventaient le cinéma. Cet héritage nous oblige : nous avons le devoir de soutenir nos artistes pour qu’ils fassent briller notre territoire, comme ils le feront à l’occasion de cette 47e cérémonie des César", a réagi Laurent Wauquiez, président de la Région, dans un communiqué.