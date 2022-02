Lyon : réouverture du centre nautique Tony Bertrand ce jeudi

Le centre nautique Tony Bertrand, situé dans le 7e arrondissement de Lyon, va rouvrir ce jeudi midi.

Fermé à cause de travaux concernant le traitement de l’eau des bassins, avec "modification de l’automatisation, report des informations des analyseurs et électrolyseurs sur la télégestion", le centre nautique a nécessité un montant de 250 000 euros.

L’objectif était d’acquérir un outil pour réaliser des économies d’énergies sur le traitement de l’eau et de disposer d’alarmes qui permettraient d’intervenir rapidement en cas de panne ou de crue, relate le Progrès.

Le bassin olympique sera donc de nouveau accessible aux nageurs dès ce midi.

Concernant les horaires d’ouverture, le centre sera accessible de 12h à 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h les samedis et dimanches.

Les bassins seront évacués 30 minutes avant la fermeture de chaque créneau.

Pour les abonnés et non-abonnés, il est désormais possible de réserver cinq places par séance et trois séances par semaine maximum.

Le port du masque reste obligatoire, excepté au moment de la douche et de la pratique sportive.