Rue "inaugurée" 10 ans après, jeu de rôle apocalyptique : à quoi joue la mairie du 7e à Lyon ?

Après Grégory Doucet et la mairie centrale, Fanny Dubot et le 7e arrondissement sont probablement ceux qui se retrouvent le plus souvent en première ligne des commentaires des Lyonnais. La faute essentiellement au quartier de la Guillotière.













Mais cette semaine, deux dossiers anodins ont à nouveau braqué les projecteurs sur le bâtiment de la place Jean-Macé. Ce vendredi après-midi, Fanny Dubot conviait les habitants de l’arrondissement à l’inauguration de la rue Joséphine Baker. En pleine semaine du 8-Mars et des droits des femmes, le symbole était beau, d’autant que la mairie avait convaincu le consul des Etats-Unis et le fils de Joséphine Baker de venir assister à l’évènement ponctué du concert de Bridget Bazile et des Trublyons. La rédaction de LyonMag avait relayé l’information, avant d’être alertée sur un détail important : la rue Joséphine Baker a déjà été inaugurée voilà 10 ans. La décision de renommer cette voie nouvelle avait été prise le 4 janvier 2011 durant le mandat du maire de l’époque, Jean-Pierre Flaconnèche. Curieux choix donc de procéder à une nouvelle "inauguration" qui fleure "la récupération politique à la limite de la malhonnêteté intellectuelle" selon une élue d’opposition. Autre couac recensé cette fois par le Progrès ce week-end : un jeu de rôle organisé par la mairie du 7e dans le cadre d’une prochaine après-midi citoyenneté ouverte aux jeunes à la fin du mois de mars. C’est le nom de ce jeu qui a fait tiquer une mère de famille : "La dernière élection avant la fin du monde". En pleine période de guerre en Ukraine et de menace nucléaire, elle l’a trouvé très anxiogène. La mairie a rejeté la faute sur l’association qui interviendra lors de ce temps d’éducation destiné aux jeunes fraîchement inscrits sur les listes électorales. Les participants au jeu de rôle se retrouveront propulsés en l’an 2100 pour débattre autour d’une campagne présidentielle fictive sur fond d’apocalypse. "La dernière élection avant la fin du monde", un slogan qui rappelle opportunément celui de Grégory Doucet et Bruno Bernard en 2020 : le "dernier mandat pour le climat". Et qui a été vite rangé aux oubliettes puisque les élus reconnaissent désormais qu’il faudrait plusieurs mandats pour parvenir à leurs fins. Inauguration de la rue Joséphine Baker à #Lyon7 pour @noustoutesrhone avec@FannyDubot pic.twitter.com/HMZbwx4KHY — Eline R. (@ElineR_Online) March 11, 2022 X

