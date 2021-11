Lyon : une femme sans permis de conduire soupçonnée de livrer de la drogue à domicile

Ce mercredi soir, un équipage de la police municipale patrouillait dans le 7e arrondissement de Lyon. Vers 19h, les fonctionnaires ont surpris une voiture stationnée en double-file au niveau de la rue Georges Gouy. Les deux femmes à bord du véhicule discutaient alors avec un individu accoudé à la fenêtre. Mais quand ce dernier a repéré les policiers, il a crié "arah", comme ce qu’hurlent les guetteurs pour signaler la venue des policiers. L’homme a pris la fuite, laissant seules les deux jeunes femmes.

Lors du contrôle, les policiers ont découvert que l’automobiliste conduisait sans permis de conduire ni assurance. Âgée de 18 ans, elle a été placée en garde à vue tout comme son amie de 17 ans. Et pour cause, dans l’habitacle, un sac contenant 250g de drogues a été retrouvé par les agents. Il y avait notamment de l’herbe et de la résine de cannabis, mais aussi de l’ecstasy et de la poudre banche qui pourrait être de la cocaïne.

Le duo a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer si les deux suspectes s’adonnaient à des livraisons à domicile. Un mode de fonctionnement de plus en plus plébiscité par les dealers.



J.D.