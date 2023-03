Lyon : un homme violemment agressé dans son immeuble, ses voisins réagissent pour interpeller le suspect

C’est à cette heure-là, selon nos informations, qu’un homme âgé d’une vingtaine d’années a été sauvé par ses voisins. La victime venait de descendre d’un bus sur la place Jean Macé avant de marcher jusqu’à son domicile situé avenue Berthelot. Mais le jeune homme avait été suivi par un individu qui lui a sauté dessus une fois entrés dans le hall de l’immeuble. Une agression, avec au moins un violent coup de poing au visage, pour arracher la chaîne en or de la victime.

Fort heureusement, des voisins ont été alertés par les hurlements poussés par l’habitant au sein même de son immeuble. Trois personnes ont ainsi réussi à maîtriser l’agresseur, puis le bloquer au sol, en attendant l’arrivée de la police qui venait d’être contactée. D’après une source proche du dossier, deux riverains ont été légèrement blessés dans la lutte. L’un d’eux aurait notamment été mordu.

Le mis en cause, vraisemblablement mineur et de nationalité algérienne, a été finalement interpellé et placé en garde à vue par les forces de l'ordre. Plusieurs plaintes devaient être déposées.

J.D.