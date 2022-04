Métropole de Lyon : les villes d’Oullins et de Pierre-Bénite envisagent la construction d’un centre nautique intercommunal

Dans le cadre d’un projet d’aménagement du quartier de la Saulaie, les Villes d’Oullins et de Pierre Bénite envisagent la construction d’un centre nautique intercommunal.

Clothilde Pouzergue, maire d’Oullins et Jérôme Moroge, maire de Pierre-Bénite souhaitent doter leurs villes d’un équipement moderne, tourné vers les habitats et les nouveaux usages "tout en conservant la tradition de loisir populaire et familial".

Cet investissement permettrait également aux établissements scolaires et associations sportives de disposer de meilleures conditions de pratique.

Idéalement le centre comprendrait un bassin de nage 25 x 15m avec six lignes d’eau, un bassin aqua ludique, un espace bien être et une plaine de jeux ludiques.

Cet équipement évalué à environ 12 millions d’euros pourra s’étendre sur un terrain de 5000m², juste à côté de la station du métro Gare d’Oullins. Dans cet objectif, une étude de faisabilité, juridico-financière et de pré-programmation a été confiée à MISSION H20 et C5P, spécialistes de la programmation d'infrastructures sportives accueillant du public.

La fin de l’étude et la prise de décision se feront à l’été 2022.

Ce nouvel équipement viendrait compléter la piscine d’Oullins, utilisée mais aujourd’hui devenue vétuste. L’équipement reste très utilisé par des scolaires et des clubs sportifs.

De son côté, la ville de Pierre-Bénite ne dispose pas d’un tel équipement.