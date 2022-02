Futur collège "ghetto" de Vénissieux : une association pointe les différences entre les promesses de Yannick Jadot et les actions de la Métropole de Lyon

Elle estime que le construire "entre deux zones urbaines sensibles (…) fera immanquablement de cet établissement un collège ghetto".

Ce vendredi, No Ghetto en remet une couche en s’attaquant à Véronique Moreira, vice-présidente de la collectivité en charge des Collèges. Car selon l’association, les actions de l’élue écologiste sont en contradiction avec les promesses du candidat EELV à la présidentielle Yannick Jadot.

"Nous sommes pénibles, nous lisons les programmes des candidats aux présidentielles", ironise No Ghetto, qui cite donc Yannick Jadot : "Nous mettrons en œuvre une politique de mixité sociale et scolaire. En lien avec les politiques de la ville, nous adapterons la sectorisation, l’affectation et la constitution des classes pour mettre fin aux situations de ségrégation sociale et réformerons les cartes scolaires dans cette perspective".

D’où la question de No Ghetto : "Depuis 2020, malgré nos demandes répétées, aucun réflexion, aucune étude, aucune décision n’a été engagée en faveur de la mixité sociale et d’origine dans les collèges de la Métropole de Lyon. Qui devons-nous croire ? Un candidat aux élections présidentielles ou une vice-présidente en responsabilité depuis plus de 2 ans ?".

Un e-mail a été envoyé aux 58 élus du groupe Les Ecologistes à la Métropole "pour leur demander de nous expliquer s’ils soutenaient leur candidat ou leur vice-présidente. Nous n’avons pas eu de réponse. Pas encore", conclut No Ghetto.