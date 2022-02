Lyon : une manifestation ce samedi pour la fermeture des centres de rétention administrative et des prisons

Elle permettra de réclamer la fermeture des centres de rétention administrative, mais aussi de toutes les prisons de France.

"Depuis septembre 2020 : Majid, Wissem, Fitim Uka, Idir Mederres, Toufik Belrhitri, Jules, Alexis, Jimony Rousseau, Sacha, Yassin Mebarkia et d’autres sont morts en prison", écrivent les organisateurs du rassemblement lyonnais.

Ils veulent mettre fin aux établissements pénitentiaires et aux centres de rétention administrative (CRA) qui "sont au cœur d’un système pénal injuste, classiste et raciste", d’après leurs propos. "Les frontières tuent, les prisons tuent, les CRA tuent", poursuivent-ils, condamnant "les violences policières, médicales et administratives quotidiennes des 25 CRA et 187 établissements pénitentiaires en France".

"L'Etat français est responsable de ces morts : pas de justice, pas de paix", concluent-ils.

Dans le Rhône, le centre de rétention administrative situé sur la commune de Colombier-Saugnieu près de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry connaît d'importants épisodes de tension depuis plusieurs années. Plusieurs détenus ont réalisé des grèves de la faim et ont dénoncé leurs conditions de détention.