Législatives à Lyon : le PCF enverra des candidats pour "qu’il n’y ait plus de députés LREM”

Peu après l’élection présidentielle se tiendront les élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Le PCF prend une longueur d’avance en présentant ce mardi ses candidats pour les quatre circonscriptions de Lyon.

“Ils sont tous issus du monde du travail et des luttes sociales, investis dans leur quartier et portant cette démarche de rassemblement pour faire rentrer le peuple de Lyon à l’Assemblée nationale,” explique Augustin Pesche, secrétaire de section du PCF et adjoint au maire du 8e arrondissement de Lyon.

L’ambition du PCF aux législatives est claire : “Construire un pacte d’engagement avec les citoyens et toutes les forces de gauche afin qu’il n’y ait plus de députés LREM à Lyon au soir du 19 juin 2022.”

Voici les candidats :

1e circonscription de Lyon : Jean-Luc Flavenot, un agent territorial retraité

un agent territorial retraité 2e circonscription de Lyon : Aline Guitard, enseignante en REP+ et 3e adjointe au maire du 4e arrondissement

enseignante en REP+ et 3e adjointe au maire du 4e arrondissement 3e circonscription de Lyon : Boris Miachon Debard, salarié de la presse locale et 3e adjoint à la maire de Lyon 7e

salarié de la presse locale et 3e adjoint à la maire de Lyon 7e 4e circonscription de Lyon : Marie-Noëlle Lekouara, ingénieure retraitée

Le bénévole en centre de réinsertion pour toxicomanes, aide-maçon, et ancien représentant des personnels CGT Jean Luc Flavenot est candidat sur la 1e circonscription de Lyon.

Pour la 2e circonscription, c’est l’enseignante en REP+ et adjointe au maire du 4e arrondissement de Lyon Aline Guitard. Suppléante de Nathalie Perrin-Gilbert aux législatives de 2017, cette dernière recueillait 47% des voix au second tour face à Hubert Julien-Laferrière.

Boris Miachon Debard candidate pour la 3e circonscription. Cet adjoint à la maire du 7e arrondissement est aussi l’initiateur des “Rendez-vous du 15”, des réunions entre militants et sympathisants de toute la Gauche dans un objectif de démocratisation des débats législatifs et de recul de l’abstention.

Enfin, pour la 4e circonscription de Lyon, c’est la syndicaliste Marie-Noëlle Lekouara qui portera le flambeau du PCF. L’ingénieure retraitée était conseillère du 3e arrondissement de 1995 à 2008 et juge aux prud’hommes de 2008 à 2017.

Les candidats ont présenté leurs propositions en faveur “d’un droit de travail digne, du droit au logement pour tous, des priorités que sont la santé et l’éducation public”.L’objectif est écrit noir sur blanc par Augustin Pesche : “Réunir, pour chasser les quatre sièges gagnés par Macron en 2017.”

Dans cette lancée électorale, le PCF a également annoncé la venue de leur candidat à la présidentielle Fabien Roussel pour un grand meeting à Lyon, le 2 avril prochain.