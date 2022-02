Covid-19 : les hospitalisations baissent enfin aux Hospices Civils de Lyon

Selon les données publiées ce mardi par les Hospices Civils de Lyon, 492 personnes sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux lyonnais contre 558 la semaine précédente et 531 il y a trois semaines.

Dans le même temps, le nombre de patients admis en réanimation poursuit sa décrue. Ils sont 50 à ce jour, contre 63 la semaine dernière. Avec 160 lits armés (huit en moins sur sept jours), les services de réanimation sont désormais occupés à hauteur de 93,1% dont 33,6% de patients dits "Covid +".

Les chiffres continueront d'être scrutés par le gouvernement, qui a prévu d'alléger les mesures sanitaires "quand la situation à l'hôpital sera véritablement détendue", selon les mots de Gabriel Attal. Le porte-parole du gouvernement était interrogé par la presse nationale ce mardi à l'issue d'un conseil de défense au sujet d'une possible levée du pass vaccinal. Le calendrier de fin mars-début avril reste évoqué.

En attendant, les boites de nuit seront autorisées à rouvrir à Lyon et partout en France dès ce mercredi soir. Il sera également de nouveau possible d’assister à un concert debout et de consommer au bar. A noter enfin que la consommation de boissons et de nourriture sera de nouveau autorisée dans les stades, les transports comme les trains ou encore les cinémas.