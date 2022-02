Le LOU malmène Biarritz et s’offre la victoire 34-15

Un engagement qui s’est voulu porteur de résultats avec une victoire 34-15 des Lyonnais.

Le match commence fort au Matmut Stadium de Gerland, le LOU entame le score à la 3’ sur une pénalité marquée par Lima Sopoaga : le ton est donné, le jeu sera rythmé (3-0).

Premier essai des rouge et noir inscrit par Toby Arnold à la 15’ et transformé par Sopoaga (10-0). L’écart se creuse à 23’ avec un nouvel essai pour le LOU, Yanis Charcosset aplatit et Sopoaga transforme (17-0).

Biarritz revient à la 28’ grâce à un essai marqué en puissance par le talonneur Bastien Soury et transformé dans la foulée par Brett Herron (17-7). Les Basques s’accrochent pour transpercer la ligne défensive Lyonnaise et profitent d’une pénalité à la 38’ pour réduire l’écart (17-10).

À la sortie des vestiaires, les Rhodaniens ne laissent pas de répit aux Biarrots et inscrivent un essai à la 41’. Après la démonstration d’une réelle force offensive, Arnold se détache sur l’aile droite et assure un doublé transformé par Sopoaga (24-10). Biarritz encaisse et fait face à une équipe Lyonnaise qui les malmène en monopolisant le ballon.

Biarritz ne parvient décidemment pas à assurer une défense capable de contrer le LOU qui inscrit son quatrième essai à la 48’ grâce à Jordan Taufua. Sopoaga tape trop à droite et manque sa transformation en bord de touche à gauche (29-10).

Deuxième essai pour Biarritz sous pression à la 55’ qui tente de revenir au score et remet en jeu le potentiel bonus offensif du LOU (29-15).

Jonathan Pelissié s’envole à la 62’ et aplatit après une course effrénée. Sopoaga manque une seconde fois sa transformation et l’écart semble définitivement creusé (34-15).

Les Lyonnais font preuve d’une vraie force défensive et ne laissent pas l’opportunité aux Biarrots de marquer un essai qui compromettrait leur bonus offensif à 5 minutes de la fin.

Le LOU prend finalement 5 points au classement après une large victoire et retrouvera sa pelouse le week-end du 2-3 avril face à Toulon.

A.B.