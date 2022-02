Lyon : la restauration de la statue de Jean-Paul II démarre ce lundi

La statue de bronze du Pape Jean-Paul II, œuvre de l’artiste Elisabeth Cibot a subi les effets du temps. Au fil des années, l’oxydation de la patine s’est accélérée, noircissant progressivement la statue. La restauration de celle-ci a débuté ce lundi, ce qui permettra à la sculpture de retrouver sa splendeur d’ici le printemps.

Prévus pour une durée de deux semaines, les travaux ont été commandés par la Fondation Fourvière et opérés par la SOCRA, une entreprise française spécialisée dans la conservation et la restauration d’œuvres d’art, de monuments et de vestiges archéologiques. Elle opère notamment sur Notre-Dame de Paris.

“Nous allons dans un premier temps retirer l’oxydation de surface de la statue en bronze qui avait assombrie l’aspect général. Nous procéderons par micro-abrasion à basse pression puis nous réaliserons une nouvelle patine à chaud afin de rendre à l’œuvre son aspect initial dans des tonalités blanches. Cette dernière étape a été validée par l’artiste Mme Elisabeth Cibot,” indique le Directeur général de la SOCRA, Richard Boyer. A noter que la rénovation de l’effigie de l’ancien Pape a été financée par le mécénat lyonnais.

Pour rappel, la statue a été inaugurée le 5 octobre 2011, soit 25 ans jour pour jour après la rencontre entre le Pape Jean-Paul II et plus de 55 000 jeunes au stade de Gerland, ainsi que la bénédiction de Lyon depuis la basilique Notre-Dame de Fourvière.

La statue de Saint-Joseph dans la crypte de la basilique sera elle aussi restaurée à partir du 8 mars. Les travaux devraient durer un mois.