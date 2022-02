Guerre Ukraine-Russie : "Villeurbanne prendra sa part dans l’accueil de réfugiés"

Et il a évidemment été question de la guerre en Ukraine. En préambule de la séance, après un court concert d'orgue, le maire PS Cédric Van Styvendael a fait des annonces à ce sujet.

Comme son homologue lyonnais Grégory Doucet, l’édile villeurbannais s’est engagé à favoriser l’accueil d’éventuels réfugiés ukrainiens : "A l'échelle d'une commune, nous n'avons pas de pouvoir diplomatique, mais cela n'empêche pas l'action. Villeurbanne prendra sa part dans l'accueil de réfugiés ukrainiens".

Cédric Van Styvendael s’est aussi rapproché de la paroisse orthodoxe Saint-Athanase, près de Cusset, "point de regroupement de la communauté ukrainienne dans la métropole". Des actions, collectes, accueil de réfugiés… seront mis en place dans les prochains jours.

Celui qui cumule également avec une casquette de vice-président de la Métropole de Lyon a pris le contrepied de Grégory Doucet en refusant de parler diplomatie. Là où le maire écologiste de Lyon s'adressait directement à Vladimir Poutine, Cédric Van Styvendael estimait que "ce n’est pas la place d’un maire. Ça ne m’empêche pas d’avoir un certain nombre de convictions et de relayer des positions prises par nos dirigeants. Nous n’avons pas intérêt de donner l’impression aux Villeurbannais que depuis une municipalité on peut agir dans le ballet de la diplomatie internationale. Il est important de préserver la valeur de la parole des élus".