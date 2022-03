Présidentielle : près de la moitié des maires de la Métropole de Lyon n’ont pas accordé de parrainage

Qualifiés sur le fil, Nathalie Arthaud (576 signatures) et Philippe Poutou (596) ont eu plus de chances que François Asselineau et Christiane Taubira, restés à quai avec respectivement 293 et 274 parrainages.

Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Yannick Jadot, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan sont les autres qualifiés.

Pour certains, cette course aux parrainages a été effrénée. Tandis que pour les élus, ce fut parfois difficile de se justifier auprès de leurs administrés ou collègues de groupes ou de partis.

Alors la solution de facilité a quelques fois été de ne pas envoyer du tout de parrainage au Conseil constitutionnel. Une logique particulièrement respectée dans la Métropole de Lyon. Car sur 59 communes, 29 maires n’ont tout simplement pas souhaité se mouiller. Par manque de courage ? Par manque de candidat crédible à leurs yeux ?

Les 29 maires de la Métropole de Lyon non recensés par le Conseil constitutionnel dans son ultime décompte du 7 mars :

Yves Chipier : Albigny-sur-Saône

Angélique Enderlin : Cailloux-sur-Fontaine

Véronique Gazan : Champagne-au-mont-d'Or

Jean-Jacques Sellès : Chassieu

Alain Germain : Collonges-au-mont-d'Or

Patrick Véron : Couzon-au-mont-d'Or

Sandrine Chadier : Craponne

Pierre Gouverneyre : Curis-au-mont-d'Or

Rose-France Fournillon : Dardilly

Gérard Berrucaz : Fleurieu-sur-Saône

Virginie Poulain : Fontaines-Saint-Martin

Thierry Pouzol : Fontaines-sur-Saône

Valérie Giraud : Genay

Xavier Odo : Grigny

Blandine Freyer : Irigny

Max Vincent : Limonest

Gilbert Suchet : Montanay

Pascal David : Quincieux

Eric Vergiat : Rochetaillée-sur-Saône

Patrick Guillot : Saint-Cyr-au-mont-d’Or

Christian Duchêne : Saint-Fons

Marylène Millet : Saint-Genis-Laval

Didier Cretenet : Saint-Genis-les-Ollières

Béatrice Delorme : Saint-Germain-au-mont-d’Or

Jean-Marie Hombert : Saint-Romain-au-mont-d’Or

Damien Monnier : Sathonay-Camp

Jean-Pierre Calvel : Sathonay-Village

Guy Barral : Solaize

Gilles Pillon : La-Tour-de-Salvagny



D’autres élus locaux sont également restés muets. Nathalie Perrin-Gilbert nous avait indiqué dans les Coulisses du Grand Lyon qu’elle ne donnerait sa signature à personne. A la Métropole de Lyon, Louis Pelaez, Marc Grivel, Nathalie Frier, Christophe Geourjon, Nicolas Sibeud, Carole Burillon, Alain Galliano, Michel le Faou ou encore Marion Carrier ont fait de même.

Dans le Rhône, le maire de Villefranche-sur-Saône Thomas Ravier n’a également pas envoyé de courrier au Conseil constitutionnel. Même topo pour Bruno Peylachon (Tarare) et Daniel Valéro (Genas).

Pas mieux du côté de Marie-Pierre Teyssier, maire de Civrieux-d’Azergues. Cette dernière avait pourtant organisé une consultation citoyenne pour justement demander aux habitants qui elle devait parrainer. Vexée par le flop de ce vote (65 électeurs mobilisés seulement), elle avait renoncé à envoyer sa signature.