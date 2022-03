Europa League : l'OL s'offre une parenthèse à Porto

Après une victoire appliquée à Lorient en championnat, les hommes de Peter Bosz vont devoir élever encore leur niveau de jeu, d'autant que les buts à l'extérieur ne comptent plus double : "Ca ne change rien pour nous. On est des compétiteurs et on va jouer ces deux matchs pour gagner comme si c'était une finale", a assuré Moussa Dembélé en conférence de presse d'avant-match.

Trois mois après la fin des phases de poules, "il y a forcément une attente", a reconnu l'attaquant lyonnais : "On a bien préparé ce match. A nous de produire du beau jeu. Il faudra se tenir prêt à toute éventualité, mais le plus important, c'est la victoire et la qualification".

Pour cela, Peter Bosz pourra compter sur une confiance et une efficacité retrouvées, après les quatre buts inscrits à Lorient, mais pas question pour l'entraineur lyonnais de dévoiler son plan de jeu : "Porto a des points forts et des points faibles. Je les ai dits à mes joueurs et j'espère qu'ils m'auront écouté".

Une victoire permettrait en tout cas aux Gones d'aborder plus sereinement le match retour prévu jeudi prochain à domicile mais surtout de préparer au mieux la réception de Rennes dimanche au Groupama Stadium. Car en championnat, les places européennes pour la saison prochaine sont encore loin d'être acquises.

F.L.