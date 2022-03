Ligue Europa : l'OL ne devra pas sous-estimer Porto pour voir les quarts de finale

Et pour Peter Bosz, "le match le plus important, c'est toujours celui qui vient". Alors pas question de ressasser le cauchemar rennais, "maintenant, on pense à Porto", a expliqué l'entraineur lyonnais en conférence de presse d'avant-match. "On a gagné là-bas, face à une belle équipe, et ça aussi il ne faut pas l'oublier", a-t-il rappelé. Une question rapidement évacuée aussi par Anthony Lopes qui "ne veut pas parler de ce match contre Rennes" : "On va surtout s'inspirer de ce qu'on a fait de bien jeudi dernier. On va affronter une équipe revancharde qui vient pour gagner, mais nous aussi on a l'obligation de gagner", a prévenu le portier de l'OL.

Alors les Gones entreront sur la pelouse "avec l'état d'esprit d'un 0-0 pour aller chercher la victoire", a insisté l'international portugais qui "connait bien la mentalité de Porto". "Il ne faudra pas les sous-estimer. Ils vont venir pour se qualifier. Il ne faudra pas être surpris à l'entame du match car ils vont démarrer pied au plancher et on devra rester sérieux jusqu'au bout".

C'est en tout cas le message qu'a fait passer Peter Bosz à ses hommes : "On a préparé ce match de façon sérieuse. On a préparé toutes les possibilités et on sera prêt pour résister à un pressing dès le début de match".

Reste à savoir quel sera l'accueil des supporters pour les Lyonnais qui ont été copieusement hués dimanche soir. "Le groupe a besoin d'eux et j'espère vraiment qu'ils seront derrière nous contre Porto", a souligné Peter Bosz. Un soutien qui pourrait faire la différence en vue d'une qualification pour les quarts de finale de l'Europa League.

