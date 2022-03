Laurent Bézin : "Les patients épileptiques exposés à une exclusion sociale relativement développée"

Dans le cadre de la semaine du cerveau, Laurent Bézin nous parle de l'une de ses spécialités : l'épilepsie. Le chercheur au CNRS estime qu'il existe un "spectre très large" de types d'épilepsies parmi les 650 000 personnes atteintes en France. Cela va "d'être simplement dans la Lune à la perte de connaissance, tremblements et chute".

Les origines sont génétique ou accidentelle. "Un grand nombre d'épilepsies sont acquises à la suite d'infections qui vont toucher le système nerveux central, de traumatismes crâniens, d'AVC, de tumeurs...", poursuit Laurent Bézin.

"Aujourd'hui, deux tiers des patients répondent aux traitements donc c'est une bonne chose. Mais c'est essentiellement pour les crises. Et il y a beaucoup de comorbidités associées non prises en charge", indique-t-il..

Laurent Bézin alerte également sur l'exclusion sociale. De nombreux métiers ne recrutent pas de personnes épileptiques. "La maladie fait peur car la crise arrive sans qu'on puisse la programmer". De quoi générer "stigmatisation et incompréhension. Et les patients sont exposés à une exclusion sociale relativement développée. L'objectif est de mieux informer autour des crises et des risques".

Le cerveau a-t-il encore des secrets pour l'Homme ? "On a des connaissances majeures en neurosciences. Ce n'est pas terra incognita", se félicite Laurent Bézin.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.