Direction de la Maison de la Danse : six candidats présélectionnés pour succéder à Dominique Hervieu

Sur les 19 candidatures déposées, six ont été retenues par un jury de recrutement, composé de représentants de la Ville de Lyon, de la Métropole, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et du Ministère de la Culture, et des Présidents de la Maison de la Danse et de la Biennale de Lyon.

Il s’agit des candidatures d'Anna Crémonini, Tiago Guedes, Mia Habis et Omar Rajeh, Sandrina Martins, Mourad Merzouki et de Benjamin Perchet.

Anna Crémonini est l'une des figures du spectacle vivant en Italie. Très impliquée dans la programmation de festivals et notamment en lien avec la Biennale de Venise, elle a travaillé avec les théâtres de Rome, Parme ou Naples, et plus récemment comme directrice artistique de l'équivalent de la Maison de la Danse à Turin.

Tiago Guedes est le directeur du Teatro Municipal do Porto depuis plusieurs années. Le Portugais collabore fréquemment avec des institutions françaises comme le Centre Pompidou.

Mia Habis, libanaise installée à Lyon, est danseuse professionnelle, co-directrice de Maqamat. Avec son mari Omar Rajeh, elle a inauguré à Beyrouth un lieu au service des arts contemporains de la scène, Citerne, depuis détruit par l'Etat. C'est ce qui a motivé l'installation du couple à Lyon.

Sandrina Martins est la directrice du Carreau du Temple à Paris. Elle fut secrétaire générale d’actOral, un festival international des arts et écritures contemporains puis directrice de projets à Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture pendant quatre ans.

Mourad Merzouki est le nom le plus connu à Lyon. Le natif de Saint-Priest est un célèbre chorégraphe et danseur, qui a plusieurs fois collaboré avec la Maison de la Danse ainsi que la Biennale de la Danse. En 2009, il était nommé directeur du Centre chorégraphique national de Créteil-Val-de-Marne.

Enfin, Benjamin Perchet a été adjoint à la programmation de la Maison de la Danse et conseiller artistique de la Biennale de la danse de Lyon. Il fut plus récemment nommé directeur artistique du CARLOW Arts Festival en Irlande.

Les candidats sont invités à élaborer un projet et seront auditionnés par le jury. Le nom du directeur sera communiqué fin mai 2022.

La prise de fonction interviendra dès que possible et au plus tard le 1er septembre 2022.