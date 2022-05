Lyon : Tiago Guedes devient le nouveau directeur de la Maison de la Danse

Face à cinq autres candidats, Tiago Guedes a été choisi, à l'unanimité par le jury de recrutement, comme nouveau directeur de la Maison de la Danse de Lyon, co-directeur de la Biennale de Lyon et directeur artistique de la Biennale de la Danse.

L'ancien danseur et chorégraphe portugais, qui était jusqu'à présent directeur artistique du Teatro Municipal do Porto, a convaincu tout le monde avec son projet "ON(L)Y Danse - un futur partagé pour la danse à Lyon".

"Tiago Guedes propose de donner aux trois entités Maison de la Danse, Biennale de Lyon et Ateliers de la Danse une identité commune. Il affirme un ancrage territorial fort et une présence renforcée des artistes à Lyon en créant une communauté artistique qui sera impliquée dans toutes les strates qui composent les missions et les activités d’ON(L)Y Danse. Sa proposition de structuration d’un Pôle de production permettra de faire de la Maison de la Danse, de la Biennale de Lyon et des Ateliers de la Danse, une ambitieuse maison d’artistes et de replacer au coeur des activités le soutien à la création et le rayonnement européen et international", précise la Maison de la Danse dans un communiqué de presse ce jeudi.

Tiago Guedes souhaite que la Biennale de la danse "donne à voir l’état de la création contemporaine et de l’actualité chorégraphique mais également qu’elle se présente comme un grand forum de la pensée sur l’état du monde". L’édition 2025 s’appellera "Présent !" avec une programmation festive et conviviale à toutes les échelles.

Quant aux Ateliers de la Danse, ils "doivent s’affirmer comme une véritable fabrique. Lieux partagés, ils accueilleront toutes les pratiques artistiques et singulièrement les pratiques amateurs qui sont dans l’ADN de la Maison de la Danse et de la Biennale de Lyon".

Tiago Guedes entrera en fonction à mi-temps le 1er juillet prochain et sera à temps plein dès le 1er septembre.