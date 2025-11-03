Culture

Les applaudissements ne se mangent pas : vision percutante d’une société inégalitaire

DR JP Maurin

La Maison de la Danse remet en lumière "Les applaudissements ne se mangent pas".

Cette vision cauchemardesque de l'Amérique latine, œuvre phare de Maguy Marin, créée en 2002 à la Biennale de Lyon (Lire la suite sur Lyon Poche)

