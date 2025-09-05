Tiago Guedes : "Une Biennale de la Danse de Lyon très populaire et participative"

Ce week-end, c'est le coup d'envoi de la Biennale de la Danse à Lyon. Tiago Guedes, son directeur artistique, promet une "Biennale très populaire et participative, mais aussi de découvertes".

Directeur de la Maison de la Danse, il promet "12 soirées dansantes. C'est très bien de voir des spectacles, mais les gens aiment aussi danser".

"On a élargi les portes d'entrée de la Biennale", poursuit l'ancien danseur et chorégraphe portugais.

L'évènement pour lancer la Biennale, c'est évidemment le défilé de dimanche entre la place des Terreaux et la place Bellecour. Pour l'occasion, cette dernière sera transformée en dancefloor

Au total, 40 spectacles, dont une vingtaine de créations, seront proposés pendant un mois.

Et il a fallu être malin, car la Biennale de la Danse n'échappe pas à la crise que traverse la culture : "Les baisses de subventions ont de vraies incidences, mais elles nous ont obligé à faire davantage de partenariats, comme avec le Centre Pompidou", reconnaît Tiago Guedes.

00:00 Lancement de la Biennale de la Danse

01:52 Défilé de la Biennale

04:15 Forum de professionnels de la danse

06:10 Spectacles

08:17 Subventions