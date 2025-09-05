Tiago Guedes : "Une Biennale de la Danse de Lyon très populaire et participative"

Ce week-end, c'est le coup d'envoi de la Biennale de la Danse à Lyon. Tiago Guedes, son directeur artistique, promet une "Biennale très populaire et participative, mais aussi de découvertes".
Directeur de la Maison de la Danse, il promet "12 soirées dansantes. C'est très bien de voir des spectacles, mais les gens aiment aussi danser".
"On a élargi les portes d'entrée de la Biennale", poursuit l'ancien danseur et chorégraphe portugais.
L'évènement pour lancer la Biennale, c'est évidemment le défilé de dimanche entre la place des Terreaux et la place Bellecour. Pour l'occasion, cette dernière sera transformée en dancefloor
Au total, 40 spectacles, dont une vingtaine de créations, seront proposés pendant un mois.
Et il a fallu être malin, car la Biennale de la Danse n'échappe pas à la crise que traverse la culture : "Les baisses de subventions ont de vraies incidences, mais elles nous ont obligé à faire davantage de partenariats, comme avec le Centre Pompidou", reconnaît Tiago Guedes.
00:00 Lancement de la Biennale de la Danse
01:52 Défilé de la Biennale
04:15 Forum de professionnels de la danse
06:10 Spectacles
08:17 Subventions
Si ce monsieur veut que la Biennale de la danse soit vraiment populaire, qu'il arrête de se faire le même look que Zelensky…Signaler Répondre
Cette biennale n'est pas apaisée, pas éco responsable, pas dégenrée ?Signaler Répondre
Nous aurait on menti ?
bien évidemment : INCLUSIVE !!!!!!!!!!!!!!!!Signaler Répondre
Biennale surement populiste et éléctoraliste. Restent les fans et les touristes !Signaler Répondre
Une Biennale surement populiste et socialiste ! Coome pour le 8 décebre nombre de lyonnais ne se déplacent plus, reste les touristes et les fans !Signaler Répondre