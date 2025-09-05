Tiago Guedes : "Une Biennale de la Danse de Lyon très populaire et participative"

Les Coulisses du Grand Lyon

Tiago Guedes, directeur artistique de la Biennale de la Danse, est l'invité ce vendredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Ce week-end, c'est le coup d'envoi de la Biennale de la Danse à Lyon. Tiago Guedes, son directeur artistique, promet une "Biennale très populaire et participative, mais aussi de découvertes".

Directeur de la Maison de la Danse, il promet "12 soirées dansantes. C'est très bien de voir des spectacles, mais les gens aiment aussi danser".

"On a élargi les portes d'entrée de la Biennale", poursuit l'ancien danseur et chorégraphe portugais.

L'évènement pour lancer la Biennale, c'est évidemment le défilé de dimanche entre la place des Terreaux et la place Bellecour. Pour l'occasion, cette dernière sera transformée en dancefloor

Au total, 40 spectacles, dont une vingtaine de créations, seront proposés pendant un mois.

Et il a fallu être malin, car la Biennale de la Danse n'échappe pas à la crise que traverse la culture : "Les baisses de subventions ont de vraies incidences, mais elles nous ont obligé à faire davantage de partenariats, comme avec le Centre Pompidou", reconnaît Tiago Guedes.

Jean-Michel Trognon le 05/09/2025 à 14:59

Si ce monsieur veut que la Biennale de la danse soit vraiment populaire, qu'il arrête de se faire le même look que Zelensky…

Surprise le 05/09/2025 à 13:28
Il manque a écrit le 05/09/2025 à 12h46

bien évidemment : INCLUSIVE !!!!!!!!!!!!!!!!

Cette biennale n'est pas apaisée, pas éco responsable, pas dégenrée ?
Nous aurait on menti ?

Il manque le 05/09/2025 à 12:46

bien évidemment : INCLUSIVE !!!!!!!!!!!!!!!!

Pipo! le 05/09/2025 à 12:29

Biennale surement populiste et éléctoraliste. Restent les fans et les touristes !

à gauche toute ! le 05/09/2025 à 12:27

Une Biennale surement populiste et socialiste ! Coome pour le 8 décebre nombre de lyonnais ne se déplacent plus, reste les touristes et les fans !

