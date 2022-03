Lyon passe en ville 30km/h ce mercredi (cartographie)

Ce mercredi, la ville de Lyon passe à 30km/h dans 84% des voiries lyonnaises. Désormais 30km/h c’est la règle, 50km/h c’est l’exception.

L’objectif de la Métropole de Lyon est de réduire l’accidentologie. Pour cela, plus de 75% des lieux accidents des derniers mois passeront à 30km/h. En tout 84% des voiries seront désormais limitées à 30km/h, contre 34% d’entre elles auparavant.

De nombreuses villes européennes comme Londres, Oslo, Bruxelles, Valence en Espagne ou encore Paris et Grenoble, ont déjà approuvé et utilisent cette mesure qui permettrait d’augmenter le bien-être et la santé de leurs habitants.

Dans les faits, il faut compter un temps de 2 minutes supplémentaires pour un trajet d’une demi-heure et de 3 minutes supplémentaires pour un trajet d’une heure. A savoir que la mesure "Ville 30" s’applique à tous les usagers de l’espace public : en voiture, en camionnette, en camion, à moto, en scooter, en bus, à vélo, à trottinette. Seuls les véhicules de secours ou d’urgence sont autorisés à rouler à la vitesse nécessaire pour accomplir leurs missions.

La zone 30 ne concerne pas une rue mais toute une zone où la vitesse est limitée à 30km/h, tant qu’un marquage au sol ou un panneau indiquant une autre vitesse n’a pas été rencontré. La ville établit donc la vitesse de 30km/h comme norme de fonctionnement sur la majorité du périmètre urbain. La limitation à 50km/h voire exceptionnellement 70km/h, n’est valable que dans certaines rues où des panneaux réglementaires rappellent la limitation. Dans "des zones de rencontres", la vitesse est de 20km/h.

Pendant un mois, la police effectuera des contrôles, dans un premier temps pour informer les utilisateurs de cette nouvelle mesure. Une série de radars pédagogiques sera aussi progressivement mise en place pour pré-informer les usagers. Puis des "radars sanctions", pourraient arriver au plus tard l’année prochaine