Villeurbanne : le rythme scolaire reviendra à la semaine de quatre jours à la rentrée 2023

C’est acté : après la concertation de près de 9000 familles villeurbannaise, le PEDT (Projet Educatif De Territoire) pour la période 2022-2026 à Villeurbanne réinstaure la semaine de quatre jours, dix ans après la mise en place de la semaine de quatre jours et demi, selon Le Progrès.

La question ne s’était pas posée pour le PEDT du cycle 2019-2022, mais cette fois-ci, la Ville de Villeurbanne a choisi d’intégrer la question de la répartition des 24 heures de classe sur quatre jours ou quatre jours et demi pour les rythmes scolaires. Le résultat de la concertation publique de 4600 parents et professionnels est équivoque : respectivement 66% et 77% d’entre eux sont favorables aux quatre jours d’école. Ainsi, le retour de ce rythme scolaire aura lieu en septembre 2023.

La Ville de Villeurbanne mettra également en place une offre d’accueil le mercredi matin, un service qui n’existait pas avant 2014 et la réforme de la loi Peillon. Les enfants auront alors cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h50, puis de 14h à 16h40. Le périscolaire du matin instauré en 2019 sera maintenu de 7h30 à 8h20, tout comme celui du soir, qui sera prolongé jusqu’à 18h30 au lieu de 18h.

Le temps que ces changements prennent place, le rythme scolaire pour l’année 2022-2023 des jeunes Villeurbannais reste identique à celui de cette année.