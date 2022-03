Trois départements de la région en alerte orange à la neige !

Météo France a placé trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pour neige et verglas.

La Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont concernés. Le département du Rhône est lui placé en vigilance jaune, avec quelques flocons sont annoncés le long de la frontière avec la Loire et dans le Beaujolais au cours de la journée de vendredi.

"Les départements voisins placés en vigilance jaune neige-verglas sont également concernés par cet épisode neigeux. Les cumuls seront un peu plus faibles, mais pourront occasionner quelques difficultés de circulation. En journée de vendredi, les précipitations faiblissent nettement. Des averses se produiront toutefois et pourront donner un peu de neige dès 300 à 400 m d'altitude. A partir de la fin d'après-midi de vendredi, une nouvelle dégradation neigeuse significative est attendue, expliquant la poursuite de la vigilance orange jusqu'à samedi matin", explique Météo France sur son site internet.

Pour les zones concernées par l'alerte orange, "des chutes de neige plus régulières vont se mettre en place" à partir du milieu de nuit de jeudi à vendredi. "Dans la Loire, la perturbation arrivera par le nord-ouest avec une limite pluie neige située vers 800 mètres qui s'abaissera rapidement. Vers la fin de nuit et en début de matinée, les flocons pourront finalement se produire jusqu'en plaine. Sur les cols autoroutiers et routiers principaux, on attend des cumuls de l'ordre de 5 à 10 cm au cours de la nuit et du début de matinée, accompagnés de vent fort et donc d'un risque de congères", indiquent les météorologistes.

"Sur l'agglomération stéphanoise, ainsi que sur les axes routiers environnants, les chutes de neige débuteront en cours de nuit et pourraient donner 5 à 8 cm au lever du jour, pouvant générer des difficultés notables de trafic en début de journée", est-il encore précisé.