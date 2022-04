Présidentielle 2022 : Meeting départemental de fin de campagne de la République En Marche à Lyon

Le meeting est organisé en présence d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l’Industrie, Christophe Castaner, président du groupe la République en marche à l’Assemblée nationale, Patrick Mignola, président du groupe Modem à l’Assemblée nationale et Marisol Touraine, ancienne ministre des Affaires sociales et de la Santé et présidente d’Unitaid.

Alors que les candidats engagent leur sprint final vers l’élection présidentielle, Emmanuel Macron regardait vers la gauche lors de son unique meeting le samedi 2 avril dernier à Nanterre. Le président-candidat a particulièrement évoqué les deux grands thèmes de la santé et de l’éducation. Un discours avec une forte tonalité sociale qui vise à équilibrer un programme jugé majoritairement à droite.

Emmanuel Macron demeure favori dans les intentions de vote, selon le dernier sondage Ifop réalisé pour le Journal du Dimanche, le président-candidat se positionne avec 27% des voix au premier scrutin suivi de près par la candidate Marine Le Pen, figure du Rassemblement National, avec 22%.