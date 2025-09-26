"Je serai un maire de passion" : premier meeting de campagne à Lyon pour le candidat Jean-Michel Aulas

Et c’est Jean-Michel Aulas qui a donné le coup d’envoi ce vendredi soir lors d’une réunion publique organisée du côté du H7 dans le quartier de Confluence devant plus de 600 personnes, notamment des élus et des chefs d’entreprises.

L’ancien président de l’OL avait officialisé jeudi sa candidature à la mairie de Lyon dans une lettre envoyée aux Lyonnais.

"Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026. Nous allons nous porter candidats pour reprendre ensemble notre destin en main", a-t-il déclaré sous les applaudissements. "Je serai un maire de passion", a-t-il poursuivi, se moquant aussi des critiques reçues sur son âge : "C'est pas très sympa pour ceux qui à tout âge continuent d'apporter à leur quartier, leur communauté. Moi j'ai de l'expérience !".

"J’ai Lyon dans ma chair", a insisté Jean-Michel Aulas, rappelant que ses détracteurs lui reprochent de "ne rien connaitre à la politique". "D’entrée de jeu, ils veulent nous mettre hors-jeu", a taclé l’ancien dirigeant de l’OL, provoquant les huées de l’assemblée.

Le public qui croit dur comme fer à l’élection de Jean-Michel Aulas en mars prochain. Chaque temps mort étant ponctué des traditionnels "On va gagner".

Aux premiers rangs, on retrouvait de nombreux élus comme Pierre Oliver, monté sur scène, Béatrice de Montille, le ministre François-Noël Buffet ou encore Thomas Rudigoz et l'ancien maire de Lyon Michel Noir. Ainsi que des personnalités locales du monde économique, du sport ou de la culture : François Thomine (Groupama), Jean-Louis Maier, Marc-Antoine Ginon (LOU Rugby) ou Emmanuel Imberton, ancien président de la CCI.