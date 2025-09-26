Politique

"Je serai un maire de passion" : premier meeting de campagne à Lyon pour le candidat Jean-Michel Aulas

C’est le premier grand meeting de campagne à six mois des municipales.

Et c’est Jean-Michel Aulas qui a donné le coup d’envoi ce vendredi soir lors d’une réunion publique organisée du côté du H7 dans le quartier de Confluence devant plus de 600 personnes, notamment des élus et des chefs d’entreprises.

L’ancien président de l’OL avait officialisé jeudi sa candidature à la mairie de Lyon dans une lettre envoyée aux Lyonnais.

"Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026. Nous allons nous porter candidats pour reprendre ensemble notre destin en main", a-t-il déclaré sous les applaudissements. "Je serai un maire de passion", a-t-il poursuivi, se moquant aussi des critiques reçues sur son âge : "C'est pas très sympa pour ceux qui à tout âge continuent d'apporter à leur quartier, leur communauté. Moi j'ai de l'expérience !".

"J’ai Lyon dans ma chair", a insisté Jean-Michel Aulas, rappelant que ses détracteurs lui reprochent de "ne rien connaitre à la politique". "D’entrée de jeu, ils veulent nous mettre hors-jeu", a taclé l’ancien dirigeant de l’OL, provoquant les huées de l’assemblée.

Le public qui croit dur comme fer à l’élection de Jean-Michel Aulas en mars prochain. Chaque temps mort étant ponctué des traditionnels "On va gagner".

Aux premiers rangs, on retrouvait de nombreux élus comme Pierre Oliver, monté sur scène, Béatrice de Montille, le ministre François-Noël Buffet ou encore Thomas Rudigoz et l'ancien maire de Lyon Michel Noir. Ainsi que des personnalités locales du monde économique, du sport ou de la culture : François Thomine (Groupama), Jean-Louis Maier, Marc-Antoine Ginon (LOU Rugby) ou Emmanuel Imberton, ancien président de la CCI.

33 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
mirou69 le 26/09/2025 à 21:47
DETRUIRE TOUT CE QU'ON FAIT LES ESCROLOS a écrit le 26/09/2025 à 19h58

On garde quoi ?

rien

Signaler Répondre
avatar
Choc à pic le 26/09/2025 à 21:46
Front sanitaire 2026 a écrit le 26/09/2025 à 20h04

Que ce soit Aulas ou un autre..., tant que l'infection verte soit hors d'état de nuire et que Lyon sorte de l'emprise de l'inquisition des sectaires et méprisants militants écolos

Concernant cette gauche, vous pouvez ajouter dans vos adjectifs : acariatres, violents, casseurs, pilleurs et fachos

Signaler Répondre
avatar
Comme quoi le 26/09/2025 à 21:42
Vive le vélo a écrit le 26/09/2025 à 20h05

Le meeting des bagnolards et des têtes blanches.
Ça pue la défaite

Ce n est pas que certains soient lents... ccest simplement qu ils mettent plus longtemps à comprendre.
La lumière a enfin jaillit : effectivement, ca pue la défaite....les baies ecolos sont pleines...

Signaler Répondre
avatar
idem aussi le 26/09/2025 à 21:41
Bon a écrit le 26/09/2025 à 19h40

J’y suis allé des centaines de personnes n’ont pas pu rentrer.
Organisation dépassée mais beaucoup d’engouement 👍

Déception, je n'ai pas pu rentrer non plus. Ils avaient pourtant dit que c'était ouvert à tous les Lyonnais. Suis dégoûté... 😐

Signaler Répondre
avatar
JPP le 26/09/2025 à 21:39

Y'avait Sarko. au meeting ?

Signaler Répondre
avatar
je sais le 26/09/2025 à 21:39
DETRUIRE TOUT CE QU'ON FAIT LES ESCROLOS a écrit le 26/09/2025 à 19h58

On garde quoi ?

On gardera déjà un mauvais souvenir de leur passage à la mairie. Et c'est bien assez!

Signaler Répondre
avatar
Pas sûr du tout le 26/09/2025 à 21:38
aulas marque de défaite a écrit le 26/09/2025 à 21h00

Aulas terminera sa carrière par une défaite sur le mur de Lyon en plus sur un terrain vert

Les sondages lui sont assez favorable.

Et les lyonnais connaissent bien et apprécient sa personnalité.

Signaler Répondre
avatar
Nicolas et les autres le 26/09/2025 à 21:37
Vive le vélo a écrit le 26/09/2025 à 20h05

Le meeting des bagnolards et des têtes blanches.
Ça pue la défaite

C'est surtout le meeting de ceux qui bossent, qui paient, qui respectent les règles et qui aiment notre civilisation et ses valeurs.

Signaler Répondre
avatar
Droitardé? le 26/09/2025 à 21:35

Réflexion de droitardé?

Signaler Répondre
avatar
quelle gloire le 26/09/2025 à 21:27

600 anti macroniste acclamant le candidat macroniste

Signaler Répondre
avatar
le monde change le 26/09/2025 à 21:25

Historique.

Les bancs de l'assemblée générale de l'ONU se vident lorsque Netanyahou prend la parole.

La majorité des Etats du monde refusent d'être complices du génocide à Gaza et des discours de son instigateur.

Soyons à la hauteur de l'histoire les règles ont changes

Signaler Répondre
avatar
l'erreur le 26/09/2025 à 21:19

En son temps Gérard Colomb croyait aussi à la victoire. Il aurait dû s'abstenir...... Mr Aulas risque de reproduire la même histoire.

Signaler Répondre
avatar
Aveuglement militant le 26/09/2025 à 21:18
Vive le vélo a écrit le 26/09/2025 à 20h05

Le meeting des bagnolards et des têtes blanches.
Ça pue la défaite

Votre commentaire pue le mépris, l'aveuglement et le sectarisme qui caractérise le clan écolo, rien d'autre à débiter que les mots habituels de "bagnolards" sans même savoir comment se déplace les gens et les jeunes qui sont derrière Aulas ?

Signaler Répondre
avatar
Jau le 26/09/2025 à 21:04
aulas marque de défaite a écrit le 26/09/2025 à 21h00

Aulas terminera sa carrière par une défaite sur le mur de Lyon en plus sur un terrain vert

Pari tenu, la défaite ce sera pour ta pastèque avariée

Signaler Répondre
avatar
aulas marque de défaite le 26/09/2025 à 21:00

Aulas terminera sa carrière par une défaite sur le mur de Lyon en plus sur un terrain vert

Signaler Répondre
avatar
Anti LFI le 26/09/2025 à 20:43
Vive le vélo a écrit le 26/09/2025 à 20h05

Le meeting des bagnolards et des têtes blanches.
Ça pue la défaite

Le meeting du front sanitaire contre l'extrême gauche. Ça sent grave la défaite pour LFI

Signaler Répondre
avatar
Bravo ! le 26/09/2025 à 20:40
win a écrit le 26/09/2025 à 20h23

c'est gagné !!! jean-Michel Aulas c'est le prochain Maire

C’est vrai que quand on voit au niveau national les résultats de la politique qu’il défend, il y a de quoi se précipiter aux urnes pour en redemander… Plus radical, il y a le suicide mais les masochistes préfèrent la mort lente par paupérisation et décérébration médiatique.

Signaler Répondre
avatar
Bribri le 26/09/2025 à 20:35

Lui seul peut nous sauver de la peste verte.

Signaler Répondre
avatar
win le 26/09/2025 à 20:23

c'est gagné !!! jean-Michel Aulas c'est le prochain Maire

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 26/09/2025 à 20:16

Il y a déjà des JAJMM (jeunes avec jean mimi).
Il a pris comme le chef lui aussi Mc Kinsey pour les conseils de campagne ?

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 26/09/2025 à 20:13

C'est certain que du coté du clan Doucet ils s'en tape de Lyon et ses particularités, leur programme et idées rigides sont génériques pour imposer l'écologie sectaire et punitive comme ils le feraient dans d'autres villes, on sent aucune passion, aucune ambition ni attachement à Lyon chez les militants écolos.

Signaler Répondre
avatar
roco le 26/09/2025 à 20:09

Très rigolo de mettre en arrière plan une flopée de jeunot sans doute pour faire oublier l âge canonique du candidat et son manque cruel de charisme mais bon si on veut virer ecolos , LFI et PS on n a pas le choix , il faut voter JMA !

Signaler Répondre
avatar
Vive le vélo le 26/09/2025 à 20:05

Le meeting des bagnolards et des têtes blanches.
Ça pue la défaite

Signaler Répondre
avatar
Gabuzomeu le 26/09/2025 à 20:04

Chic les écolos ont déjà la diarrhée !

Signaler Répondre
avatar
Front sanitaire 2026 le 26/09/2025 à 20:04

Que ce soit Aulas ou un autre..., tant que l'infection verte soit hors d'état de nuire et que Lyon sorte de l'emprise de l'inquisition des sectaires et méprisants militants écolos

Signaler Répondre
avatar
Gigigone le 26/09/2025 à 20:03

Salle plus que comble pour Aulas， pas sur que ce tocard de Doucet soit capable de rassembler plus de 100 personnes en plus des idiots de la ville à vélo

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 26/09/2025 à 20:01

Yes,
Virons les escrolos qui n'ont aucune valeur.
Là c'est une personne qui a réussit dans la gestion et la création d'entreprises et d'emplois réels.

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 26/09/2025 à 20:00

J attendais la fin du meeting de M AULAS pour en savoir plus. A la fin, moi Lyonnais, j en avais les larmes aux yeux tellement j ai ressenti cet amour de LYON. Un bonheur de retrouver l âme Lyonnaise, tranquille, fiere, déterminée, humaniste, résistante.
Merci M AULAS, déjà intéressé par votre candidature, je suis maintenant convaincu de la nécessité de vous avoir comme maire.
Courage pour cette campagne, nous sommes nombreux derrière vous.
JMA❤️🧡🩵 coeur lyonnais....

Signaler Répondre
avatar
DETRUIRE TOUT CE QU'ON FAIT LES ESCROLOS le 26/09/2025 à 19:58

On garde quoi ?

Signaler Répondre
avatar
Une condition le 26/09/2025 à 19:52

SVP Prenez des distance avec l’Auvergnat et son pantin qui veut rouvrir la montée Saint-Sebastien aux voitures !!!
C’est un mec immature !

Signaler Répondre
avatar
Kamelot le 26/09/2025 à 19:44

Aulas par-ci, Aulas par la.
Aulas par-ci, Aulas par la.
Aulas par-ci, Aulas par la.
Aulas par-ci, Aulas par la.
Aulas par-ci, Aulas par la.

Signaler Répondre
avatar
Bon le 26/09/2025 à 19:40

J’y suis allé des centaines de personnes n’ont pas pu rentrer.
Organisation dépassée mais beaucoup d’engouement 👍

Signaler Répondre
avatar
Moi aussi le 26/09/2025 à 19:39

Moi aussi !
Moi aussi !
Moi aussi !
Je veux être calife a la place calife
iznogood

Signaler Répondre

