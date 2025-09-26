"Je serai un maire de passion" : premier meeting de campagne à Lyon pour le candidat Jean-Michel Aulas

Et c’est Jean-Michel Aulas qui a donné le coup d’envoi ce vendredi soir lors d’une réunion publique organisée du côté du H7 dans le quartier de Confluence devant plus de 600 personnes, notamment des élus et des chefs d’entreprises.
L’ancien président de l’OL avait officialisé jeudi sa candidature à la mairie de Lyon dans une lettre envoyée aux Lyonnais.
"Oui, je veux devenir votre prochain maire en 2026. Nous allons nous porter candidats pour reprendre ensemble notre destin en main", a-t-il déclaré sous les applaudissements. "Je serai un maire de passion", a-t-il poursuivi, se moquant aussi des critiques reçues sur son âge : "C'est pas très sympa pour ceux qui à tout âge continuent d'apporter à leur quartier, leur communauté. Moi j'ai de l'expérience !".
"J’ai Lyon dans ma chair", a insisté Jean-Michel Aulas, rappelant que ses détracteurs lui reprochent de "ne rien connaitre à la politique". "D’entrée de jeu, ils veulent nous mettre hors-jeu", a taclé l’ancien dirigeant de l’OL, provoquant les huées de l’assemblée.
Le public qui croit dur comme fer à l’élection de Jean-Michel Aulas en mars prochain. Chaque temps mort étant ponctué des traditionnels "On va gagner".
Aux premiers rangs, on retrouvait de nombreux élus comme Pierre Oliver, monté sur scène, Béatrice de Montille, le ministre François-Noël Buffet ou encore Thomas Rudigoz et l'ancien maire de Lyon Michel Noir. Ainsi que des personnalités locales du monde économique, du sport ou de la culture : François Thomine (Groupama), Jean-Louis Maier, Marc-Antoine Ginon (LOU Rugby) ou Emmanuel Imberton, ancien président de la CCI.
Concernant cette gauche, vous pouvez ajouter dans vos adjectifs : acariatres, violents, casseurs, pilleurs et fachosSignaler Répondre
Déception, je n'ai pas pu rentrer non plus. Ils avaient pourtant dit que c'était ouvert à tous les Lyonnais. Suis dégoûté... 😐Signaler Répondre
On gardera déjà un mauvais souvenir de leur passage à la mairie. Et c'est bien assez!Signaler Répondre
Les sondages lui sont assez favorable.Signaler Répondre
Et les lyonnais connaissent bien et apprécient sa personnalité.
C'est surtout le meeting de ceux qui bossent, qui paient, qui respectent les règles et qui aiment notre civilisation et ses valeurs.Signaler Répondre
600 anti macroniste acclamant le candidat macronisteSignaler Répondre
En son temps Gérard Colomb croyait aussi à la victoire. Il aurait dû s'abstenir...... Mr Aulas risque de reproduire la même histoire.Signaler Répondre
Votre commentaire pue le mépris, l'aveuglement et le sectarisme qui caractérise le clan écolo, rien d'autre à débiter que les mots habituels de "bagnolards" sans même savoir comment se déplace les gens et les jeunes qui sont derrière Aulas ?Signaler Répondre
Aulas terminera sa carrière par une défaite sur le mur de Lyon en plus sur un terrain vertSignaler Répondre
Le meeting du front sanitaire contre l'extrême gauche. Ça sent grave la défaite pour LFISignaler Répondre
C’est vrai que quand on voit au niveau national les résultats de la politique qu’il défend, il y a de quoi se précipiter aux urnes pour en redemander… Plus radical, il y a le suicide mais les masochistes préfèrent la mort lente par paupérisation et décérébration médiatique.Signaler Répondre
Lui seul peut nous sauver de la peste verte.Signaler Répondre
c'est gagné !!! jean-Michel Aulas c'est le prochain MaireSignaler Répondre
Il y a déjà des JAJMM (jeunes avec jean mimi).Signaler Répondre
C'est certain que du coté du clan Doucet ils s'en tape de Lyon et ses particularités, leur programme et idées rigides sont génériques pour imposer l'écologie sectaire et punitive comme ils le feraient dans d'autres villes, on sent aucune passion, aucune ambition ni attachement à Lyon chez les militants écolos.Signaler Répondre
Très rigolo de mettre en arrière plan une flopée de jeunot sans doute pour faire oublier l âge canonique du candidat et son manque cruel de charisme mais bon si on veut virer ecolos , LFI et PS on n a pas le choix , il faut voter JMA !Signaler Répondre
Le meeting des bagnolards et des têtes blanches.Signaler Répondre
Chic les écolos ont déjà la diarrhée !Signaler Répondre
Que ce soit Aulas ou un autre..., tant que l'infection verte soit hors d'état de nuire et que Lyon sorte de l'emprise de l'inquisition des sectaires et méprisants militants écolosSignaler Répondre
Salle plus que comble pour Aulas， pas sur que ce tocard de Doucet soit capable de rassembler plus de 100 personnes en plus des idiots de la ville à véloSignaler Répondre
J attendais la fin du meeting de M AULAS pour en savoir plus. A la fin, moi Lyonnais, j en avais les larmes aux yeux tellement j ai ressenti cet amour de LYON. Un bonheur de retrouver l âme Lyonnaise, tranquille, fiere, déterminée, humaniste, résistante.Signaler Répondre
Merci M AULAS, déjà intéressé par votre candidature, je suis maintenant convaincu de la nécessité de vous avoir comme maire.
Courage pour cette campagne, nous sommes nombreux derrière vous.
JMA❤️🧡 coeur lyonnais....
SVP Prenez des distance avec l’Auvergnat et son pantin qui veut rouvrir la montée Saint-Sebastien aux voitures !!!Signaler Répondre
Aulas par-ci, Aulas par la.Signaler Répondre
J’y suis allé des centaines de personnes n’ont pas pu rentrer.Signaler Répondre
Organisation dépassée mais beaucoup d’engouement 👍
