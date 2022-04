Worldskills : après le désengagement de la Région, la Métropole réaffirme son soutien à cet événement

Une annonce faite au lendemain du désengagement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui évoquait des engagements non tenus et un management défaillant.

"L’accueil d’un événement tel que la compétition Worldskills est une occasion unique de mobiliser notre jeunesse et de valoriser de très nombreux métiers, notamment dans un contexte de difficultés de recrutement. Nous savons pourtant que ces sujets sont des enjeux de société, de souveraineté et de développement intégrant les défis climatiques. En ne participant pas aux finales nationales en 2022, la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’était déjà détournée de cet événement qui porte pourtant haut les valeurs de l’engagement et de la transmission des savoirs et des compétences", a souligné dans un communiqué Bruno Bernard, le président de la Métropole de Lyon.

"Malgré les difficultés rencontrées avec les associations nationales et internationales de Worldskills, ces compétitions gagneraient à être soutenues par l’ensemble des acteurs du territoire, et c’est à cela que la Métropole de Lyon reste attachée. Nous le devons à notre jeunesse et aux entreprises du territoire", a ajouté Bruno Bernard.

Pour rappel, les finales mondiales des Worldskills seront organisées à Eurexpo en 2024.