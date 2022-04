Management défaillant, engagements non tenus : la Région se désengage des éditions nationale et internationale des Worldskills

"Les multiples défaillances des organisateurs de cet évènement ne permettent plus de prétendre à un engagement régional. Malgré de très nombreuses alertes, formulées auprès des organisateurs des compétitions nationale et internationale des Worldskills, aucune garantie n’a pu être apportée sur le sérieux de la conduite de cet évènement. Aucune anticipation budgétaire, management défaillant, engagements non tenus : les défaillances constatées et non corrigées imposent de demeurer en retrait de cet évènement", expliquent les services de la Région dans un communiqué.

La collectivité "ne souhaite cependant pas pénaliser les jeunes concurrents issus de la Région et maintiendra l’organisation et la prise en charge des finales régionales. Elle poursuivra son travail de présentation, promotion et valorisation des métiers notamment à travers les missions exercées par l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation", est-il précisé.

Les Worldskills, "championnat du monde des métiers", verra sa grande finale se passer à Shanghai mi-octobre cette année, puis à Lyon en 2024. Bâtiment, industrie, numérique, gastronomie, services à la personne… Ce sont au total une soixantaine de métiers de ces diverses filières professionnelles qui sont représentées par des experts de chaque domaine.