Présidentielle 2022 : retrouvez les débats et interviews de LyonMag avant le 1er tour

Durant ces dernières semaines, la rédaction de LyonMag vous a proposé quotidiennement des interviews avec les différents représentants des candidats à l'Elysée. Dans les Coulisses du Grand Lyon, ils ont pu expliquer pourquoi leur poulain était le mieux placé pour gouverner la France ces cinq prochaines années.

Pas suffisant pour vous aider à faire votre choix dimanche dans l'isoloir ? Voire même pour vous motiver à aller voter ? LyonMag a été le seul média lyonnais à organiser des débats. L'émission Lyon Politiques a été transformée pour permettre à deux représentants lyonnais de s'affronter sur quatre thèmes choisis à l'avance.

Et puis lundi 4 avril, le grand débat LyonMag était organisé en public au Docks Circus avec six débatteurs invités pour évoquer la République en 2027, l'Europe en 2027 et Lyon en 2027. L'occasion pour certains de se révéler et d'opposer leurs idées dans une campagne si particulière, sans vraiment de confrontations hormis sur les réseaux sociaux.

Le grand débat LyonMag avec Thomas Rudigoz (Emmanuel Macron), Eric Pelet (Eric Zemmour), Thibault Logereau (Jean-Luc Mélenchon), Sophia Popoff (Yannick Jadot) et Pierre Oliver (Valérie Pécresse) à visionner et commenter ici.

- débat Benjamin Badouard (Yannick Jadot) vs. Alexandre Vincendet (Valérie Pécresse)

- débat Hubert Julien-Laferrière (Yannick Jadot) vs. Thomas Rudigoz (Emmanuel Macron)

- débat Cédric Van Styvendael (Anne Hidalgo) vs. Eric Pelet (Eric Zemmour)

- David Kimelfeld (Emmanuel Macron)

- Gerbert Rambaud (Nicolas Dupont-Aignan)

- Sophia Popoff (Yannick Jadot)

- Delphine Briday (Nathalie Arthaud)

- Michèle Picard (Fabien Roussel)

- Albert Lévy (Jean-Luc Mélenchon)

- Anne Brugnera (Emmanuel Macron)

- Pierre Oliver (Valérie Pécresse)

- Sarah Peillon (Emmanuel Macron)

- Aurélie Gries (Jean-Luc Mélenchon)

- Allan Bouamrane (Emmanuel Macron)

- Cédric Van Styvendael (Anne Hidalgo)

- Jérémie Bréaud (Valérie Pécresse)

- Marc Cachard (Anne Hidalgo)

- Eric Pelet (Eric Zemmour)