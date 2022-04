Présidentielle : Gérard Collomb veut qu'Emmanuel Macron sache "redonner à nos concitoyens cette espérance" de 2017

"Les résultats de ce soir devraient permettre au président de la République de l’emporter au second tour. Mais la qualification de Marine Le Pen et le score important réalisé par Jean-Luc Mélenchon soulignent combien sont importantes les fractures qui parcourent la société française.

Au cours des deux prochaines semaines, pour l’emporter et l’emporter nettement, il faudra savoir redonner à nos concitoyens cette espérance qu’avaient suscitée dans le pays la candidature et la victoire d’Emmanuel Macron. Il faudra, pour relever les défis qui sont ceux de notre société, que soit affirmée une volonté de rassembler l’ensemble de nos concitoyens", a indiqué l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur dans un communiqué.