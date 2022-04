Présidentielle 2022 : Mions place en tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen obtiennent les meilleurs résultats dans la commune. Le président sortant récolte 28,11% tandis que son adversaire pour le second tour en obtient 26,02%. A noter le score élevé de Jean-Luc Mélenchon et ses 22,64%.

Les autres candidats ne dépassent pas les 10% : Eric Zemmour (7,27%), Valérie Pécresse (4,32%), Yannick Jadot (3,92%), Fabien Roussel (1,94%), Jean Lassalle (1,73%), Nicolas Dupont-Aignan (1,66%), Anne Hidalgo (1,59%), Philippe Poutou (0,49%) et Nathalie Arthaud (0,32%).