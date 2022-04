Présidentielle : des sportifs lyonnais appellent à faire barrage à l’extrême droite

Ils sont 52 et parmi eux se trouvent des Lyonnais. Tony Parker, ancienne star des Bleus au basket et président de l’ASVEL, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer, joueuses à l’OL féminin, Frédéric Michalak, ancien joueur du Lou Rugby, se joignent aux signataires. Antoine Dupont, Laure Boulleau, Christophe Lemaitre, Cléopâtre Darleux, Dimitri Payet, Clarisse Agbégnénou, tous élèvent leurs voix dans une tribune pour " combattre l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite. "

Les sportifs s’accordent pour dire que les valeurs sportives telles que l’inclusion, le partage et la mixité, ne sont pas partagées par Marine Le Pen : " Le sport auquel nous croyons, celui des valeurs de l’olympisme, est fait d’amitié et de respect, il est le lieu de la mixité. Il refuse toutes les discriminations. "

Au cours du prochain mandat, la France organisera deux événements mondiaux : la Coupe du monde de rugby en 2023 et les Jeux olympiques et Paralympiques 2024. " Vendredi 26 juillet 2024, à l’issue de la cérémonie d’ouverture sur la Seine (…) celui ou celle qui sera élu le 24 avril prochain incarnera le pays aux yeux du monde " explique la tribune.

Si Emmanuel Macron est actif pour l’organisation des JO, Marine Le Pen ne s’est pas non plus opposée au plus grand événement sportif du monde. " Nous, sportives et sportifs français de tous horizons et de toutes disciplines, ne pouvons imaginer que ce moment historique soit marqué du sceau d’une présidence d’extrême droite ", écrivent les athlètes.

" C’est parce que nous croyons en ce sport-là, fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne le contraire, la stigmatisation de l’autre, le repli sur soi, le nationalisme. Nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain. "