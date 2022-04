"C'est dans la rue qu'on se battra" : manifestation contre le choix du second tour de la présidentielle à Lyon

"Il est évident qu’aucune de nos voix ira au Rassemblement National. L’extrême droite, nous le combattons au quotidien. Néanmoins, nous ne donnons pas de consigne de vote. Macron n’a jamais été et ne sera jamais un rempart face à l’extrême droite."

Selon les organisateurs, c’est la première fois depuis 1945 que l’extrême-droite a de nouveau une chance d’être au pouvoir du territoire français. Ils rappellent les liens qu'entretiendrait le parti de Marine Le Pen avec les groupuscules d'ultradroite comme le GUD ou encore Génération Identitaire. Ils expliquent que cela fait 5 ans qu’ils sont dans les rues pour lutter contre les politiques racistes islamophobes et liberticides d’Emmanuel Macron : "Toutes les politiques antisociales et racistes que le président a menées n’ont fait que renforcer l’audience de l’extrême droite. De fait, il a préparé un terrain plus que favorable au parti néo-fasciste de Marine Le Pen."

"Nous ne donnons pas de consigne de vote. Macron n’a jamais été et ne sera jamais un rempart face à l’extrême-droite. (...) Ce gouvernement n’est certes pas d’extrême-droite, mais il a repris une bonne partie de sa politique, de sa rhétorique, participant ainsi à renforcer l’extrême-droite", concluent-ils.

Pour marquer leur absence de choix entre le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du RN Marine Le Pen, la Jeune Garde, la France Insoumise, Alternatiba ou encore Solidaires Etudiants appellent à se mobiliser ce samedi à 14h place Jean Macé pour défendre les droits sociaux, la liberté, l’égalité ainsi que la solidarité.