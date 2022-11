Gérard Collomb : Marine Le Pen aurait pu être élue "si je m'étais exprimé avant la présidentielle" sur les migrants

Luttant contre un cancer de l'estomac, l'ancien maire de Lyon a donné un avis remarqué et commenté sur l'épisode de l'Ocean Viking. "Au delà de l’émotion sur le sort des personnes, l’accueil en France de l’Océan Viking marque un tournant dans la politique d’immigration en France. Lorsqu’en 2018 avait été envisagée la création d’un hot spot à Toulon je m’y étais opposé de toutes mes forces et avais démissionné (du ministère de l'Intérieur ndlr)", déclarait-il vendredi.

Gérard Collomb en a remis une couche dans une interview donnée au Point. "En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche, créant un précédent. Pour moi, cela ne peut qu'encourager les réseaux de passeurs pour qui les migrants sont une source de gains considérables", a poursuivi celui qui se cantonne à un rôle d'élu d'opposition à la Ville et à la Métropole désormais.

Pour Gérard Collomb, la France est en passe de rejoindre l'Italie, Malte ou la Grèce au club des "pays de premières entrées" des migrants passant par la Méditerranée.

"Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection, et Marine Le Pen être élue. C'est pourquoi je me suis tu", ose-t-il même.

On attribue à Gérard Collomb la vision anticipatrice du mouvement des Gilets jaunes lorsqu'il quitta Beauvau. Est-il aussi clairvoyant sur la question migratoire ?

A l'extrême-droite, ces propos ont fait réagir.

"Gérard Collomb, un socialiste, est au courant. François Hollande, qui parle de "partition", est au courant. Tous les Français sont au courant. Il va être de plus en plus difficile au pouvoir et aux médias de faire croire que dénoncer l'invasion migratoire est "d'extrême droite"", a tweeté Eric Zemmour (Reconquête!).

"Les aveux de Gérard Collomb sont lourds : ils confirment que nos dirigeants savent les dangers de la submersion migratoire (terrorisme, insécurité, perte d'identité), mais font délibérément le choix de la poursuivre. Pour eux, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet", a également commenté Jordan Bardella (RN).