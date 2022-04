OL : après le désastre européen, Jean-Michel Aulas maintient Peter Bosz et appelle à l'unité

Quelques heures seulement après la piteuse élimination lyonnaise en Europa League et sans doute après une nuit difficile, Jean-Michel Aulas s'est invité devant les journalistes pour tenter de sauver les meubles, à sept journées de la fin de la saison.

Après avoir rapidement confirmé Peter Bosz jusqu'à la fin de la saison, le président lyonnais, qui s'exprimait aux côtés de son entraineur et de Vincent Ponsot, le directeur général du football, a appelé à l'unité : "L'important est de montrer que l'on reste uni. Notre présence tous les trois devant vous est là pour le prouver. Quand on est dirigeant, on fait une analyse objective. Il nous reste sept matchs. Le groupe est structuré et très important qui fait l'admiration de la plupart des autres clubs en Europe. On aurait pu passer ce cap des quarts de finale. Mais maintenant, il faut se redresser. Quand on est dirigeant, il faut trouver les ressorts et faire en sorte d'être unis".

"Cela suppose aussi que les joueurs prennent conscience de la gravité de la situation de l'institution", a ajouté gravement Jean-Michel Aulas. Le patron de l'OL qui espère une réponse sur le terrain dès ce dimanche face à Bordeaux. "Les joueurs doivent avoir la possibilité de démontrer qu'on a les qualités pour faire le nécessaire. Il reste sept matches et une chance pour pouvoir participer à une Coupe d'Europe. On va se donner tous les moyens de le faire".

Le bilan sera donc fait "à la fin de la saison", a expliqué Vincent Ponsot. "Il n'y a pas de léthargie chez nous. Si les objectifs ne sont pas remplis, on en tirera les conclusions. Les sept journées qui arrivent sont primordiales. Il est aussi de la responsabilité des joueurs de ne pas baisser les bras".

A court terme, "le plus important sera de gagner plusieurs matchs d'affilé, de faire une série. Il va nous falloir des victoires", a de son côté réagi Peter Bosz, qui va abandonner son idéal de football pour une vision plus réaliste : "On va jouer le football pour gagner des matchs. Il faudra être plus réaliste que romantique. Il faut gagner, donc on va jouer un football qui corresponde à cet objectif".

L'heure viendra ensuite de penser au recrutement pour la saison prochaine. "Car si on est dans cette situation, c'est que des choses n'ont pas été bien faites. Et notamment sur ce point-là", a concédé Ponsot, taclant sans le nommer Juninho. "On travaille déjà au recrutement. On a une meilleure connaissance des aspirations de Peter. On a aussi revu Maxence Caqueret. C'est l'exemple de ce qu'on souhaite voir dans l'effectif de demain".

Derrière cette unité de façade, l'OL devra réagir dès dimanche pour la réception de Bordeaux. "Le match le plus important et le plus dur de la saison", à en croire Peter Bosz. Puis, il sera temps "de laver le linge sale en famille", selon Jean-Michel Aulas.

