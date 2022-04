Présidentielle 2022 : le conseil des mosquées du Rhône appelle à faire barrage à l’extrême-droite

Pour le second tour qui opposera le 24 avril Emmanuel Macron à Marine Le Pen, les imams du département récidivent avec cette fois un appel "à se rendre aux urnes" pour les Français de culture et de confession musulmane. Mais aussi à "se mobiliser (…) pour qu’aucune voix ne se perde et faire barrage à l’extrême-droite".

"Aujourd’hui, la France est partagée entre deux conceptions de la liberté. L’une veut interdire aux musulmans de pratiquer librement leur religion en leur interdisant de se vêtir ou bien de manger selon les préceptes de leur religion. L’autre affirme aujourd’hui vouloir maintenir les principes fondamentaux qui permettent à tout un chacun de vivre et de pratiquer sa foi. Ces deux conceptions de la laïcité s’opposent et doivent interpeller les musulmans qui seront encore une fois sollicités car leur suffrage pourrait être déterminant pour la France et les Français. Le choix est clair, nous ne pouvons ni ne devons être tentés par l’abstention", écrit le Conseil des Mosquées du Rhône dans un communiqué signé par Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon.

Si le nom de Marine Le Pen n’est jamais cité, tout comme celui d’Emmanuel Macron, on comprend bien que la candidate du Rassemblement national n’est pas la préférée du CMR.