Présidentielle 2022 : les élus lyonnais du groupe Socialistes appelle à "ne pas jouer avec la flamme"

Dans un communiqué, les élus lyonnais appellent à voter Emmanuel Macron et à ne pas "jouer avec la flamme" du RN.

"Pendant cinq ans, nous nous sommes opposés à la politique libérale du Président de la République, qui renforce les fractures sociales, inégalités et injustice. Nous avons été atterrés face au manque d’ambition écologique et à l’inaction climatique. Nous nous sommes émus des petites phrases et de l’arrogance d’un chef de l’État qui règne sans partage et fait de la division son mode d’action. Malgré cela, nous appelons à faire barrage contre l’extrême droite", écrit Sandrine Runel.

"En tant que femmes et hommes de gauche, nous ne pouvons permettre que l’extrême droite accède au pouvoir. L’élection de Marine Lepen causerait des dommages irréparables à notre pays et heurterait durablement la République et notre État de droit", peut-on lire dans le communiqué.

Les élus de gauche qui pensent déjà aux législatives : "Au lendemain du second tour nous devrons nous rassembler pour faire vivre les forces de gauche au parlement et peser de tout notre poids sur la politique du Président de la République pour mettre fin à l’inaction climatique et à la croissance des inégalités", conclut la présidente du groupe Socialistes.