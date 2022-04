Lyon : la Maison Régionale des Sports ouvre ses portes sur les terres de Tony Garnier

Devant le bâtiment fraichement achevé, c’est Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec Chloé Trespeuch, snowboardeuse médaillée d’argent aux JO de Pékin, Carole Montillet, légende du ski français, Christian Levarlet, président régional du CROS et Yann Roubert, président du LOU, que le ruban bleu d’inauguration de la maison des sports a été symboliquement coupé.

"Notre région est la première grande région du sport, nous comptabilisons le plus grand nombre de pratiquants dans différentes disciplines" , a expliqué Laurent Wauquiez lors de la présentation de la naissance du projet. "Pour une région, avoir le sport comme référence c’est une chance inouïe. Le sport est synonyme d’engagement et d’efforts, des valeurs qui font qu’une société marche bien aujourd’hui", a-t-il poursuivi.

Le projet, financé à hauteur de 12 millions d’euros par la Région Auvergne Rhône Alpes, permet à 22 ligues et comités sportifs, au CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) et aux CREPS (Centres de Ressources, d’Expertise et de Performances Sportives) de bénéficier de 1800 m2 de locaux modernes. L’objectif vise à fédérer tous les acteurs du sport régional dans un lieu dédié. "Travaillons ensemble et faisons tomber les cloisons, étudions comment chacun peut apporter à l’autre selon son fonctionnement", a annoncé Laurent Wauquiez.

L’inclusion, c’est le maître mot du projet. "Lorsque l’on chausse ses baskets il n’existe plus de différences. Dans une société avec beaucoup de tensions, le sport est signe de rassemblement " , a affirmé fièrement le président de la région.

Le lieu n’a pas été choisi au hasard, définit comme le centre de la région Auvergne-Rhône-Alpes par le président régional du CROS, ce centre décisionnel est situé stratégiquement pour favoriser l’accessibilité en transports en commun et en véhicule. "Être à Gerland ce n’est pas rien. Tony Garnier était le précurseur d’un endroit dédié au sport, j’aime penser que c’est un lieu projeté vers quelque chose de nouveau mais que nous sommes également assis sur un terrain d’histoire", a justifié Laurent Wauquiez.

"C’est un lieu dans lequel nos fédérations pourront travailler ensemble, dans lequel nos athlètes pourront se retrouver. Un lieu pour eux parce qu’ils le méritent ", a-t-il conclu.

A.B.