Lyon : reprise du sport inclusif, égalitariste et écoresponsable

Par la même occasion, trois prix ont été décernés aux associations sportives pour saluer les initiatives locales dans les catégories inclusion, égalité femme-homme et écoresponsabilité.



Dans la catégorie inclusion, il s’agit du Cercle aviron Lyon qui a remporté le prix grâce à son dispositif Aviron Santé. Il permet aux femmes ayant vécu des pathologies longue durée de pouvoir reprendre le sport collectif.

Dans la catégorie égalité, le prix est revenu au Wado Club de Lyon qui propose du Body Karaté. Cette activité mixte permet de pratiquer du karaté sans donner de coups, le tout en musique.

Enfin dans la catégorie écoresponsabilité, le Canoë-Kayak Lyon d’Oullins a eu la première place pour son activité Clean the river. Elle permet de nettoyer la Saône tout en se déplaçant en kayak sur la rivière.



4000 Lyonnais et un jury pour déterminer les gagnants



A l’origine, 120 propositions ont été reçues par la ville pour n’en garder que 70 avant de n’en sélectionner que trois. Pour se faire, 4000 votants lyonnais ont donné leur avis pour 60% de la note finale et un jury pour les 40% restants.



Le jury est composé de sportifs lyonnais dont Estelle Mossely (boxeuse), Alexandre Lloveras (cycliste handisport), Léa Kayabalian (rugbywoman) et Angelina Lanza (athlète handisport) ainsi que d’Augustin Pesche (adjoint au Sport du 8e arrondissement de Lyon).

Quelques invités étaient présents dont les rugbymans du LOU Dylan Cretin et Lima Sopoaga qui ont présenté le trophée de la Challenge Cup. Quant à la tenniswoman Caroline Garcia, elle aurait dû être présente mais a été retenue aux Etats-Unis.