Accès du Lyon-Turin : la Région appelle l’Etat à "prendre enfin une décision"

"Mais qu’attend l’Etat ?", s'interroge la collectivité dans un communiqué.

"Alors que l’ensemble des acteurs du projet sont activement engagés, l’Etat français tergiverse et fait encourir un nouveau retard au chantier des accès français à l’ouvrage. Cela malgré des engagements de livrer une décision au premier trimestre de l’année", expliquent les services de la Région, affirmant que la nouvelle ligne Lyon-Turin permettrait d'inciter un million de poids-lourds à utiliser le rail plutôt que la route.

"Avec pour conséquence directe une baisse drastique de la pollution et donc à la fois une hausse de la sécurité routière et à la fois une amélioration de la qualité de l’air et de la santé de nos habitants", précise la Région.

"Pour l’ensemble de ces raisons, le projet du Lyon-Turin ne doit pas accuser de nouveaux retards. L’Etat français doit être au rendez-vous de ce grand chantier européen indispensable pour notre région et notre pays", assurent les services de Laurent Wauquiez concernant ce projet vieux de plus de 10 ans, sacré serpent de mer aux rebondissements et affaires multiples. Il s'était d'ailleurs brièvement invité dans la campagne de l'élection régionale en 2021, avec une position tranchée de la part des écologistes vis-à-vis de celle du président LR sortant et réélu.