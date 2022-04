Après avoir filmé la capitale des Gaules "avec un regard amoureux", Clovis Cornillac est à Lyon pour présenter "C'est magnifique !"

Après Brignais et Lyon jeudi, l'acteur et réalisateur lyonnais est attendu à Bron ce vendredi après-midi avant de filer en Haute-Savoie pour continuer sa promotion. L'occasion pour Clovis Cornillac de clamer son amour pour la ville de Lyon : "Dès le début, je voulais faire un film sur la bienveillance et pour filmer Lyon. Je voulais le faire à travers le prisme de quelqu'un qui l'idéalise, parce que j'ai un regard amoureux pour Lyon. Je l'ai vue avec ces yeux, et je voulais la filmer comme ça".

Tourné à la Mulatière, à Bron, à Sainte-Foy-lès-Lyon mais aussi et surtout dans le quartier du Vieux-Lyon, "C'est magnifique !" est à la Capitale des Gaules ce qu'Amélie Poulain est à Paris. "Le Vieux-Lyon a quelque chose d'historique et de magique, ça rappelle le cinéma des années 50. Je voulais donner envie au spectateur d'être là, d'aller dans ces rues biscornues", a expliqué Clovis Cornillac.

Avec des thèmes abordés tels que l'identité et le rapport aux autres, Clovis Cornillac dit "n'avoir remarqué qu'à la fin que plusieurs membres de sa famille étaient au générique" : "Ça s'est fait naturellement, ou bien c'était un acte manqué. Mais ce n'était pas volontaire. Ils sont là, ils sont justes et formidables et il n'y a que ça qui compte".

"C'est magnifique !" raconte l'histoire de Pierre, un quadragénaire qui ne connait que ses abeilles et ses fleurs, qui voit son univers basculer à la mort de ses parents et qui va être confronté à la société moderne. Une fable poétique et bienveillante à découvrir le 1e juin au cinéma.

