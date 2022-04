Lyon : EELV, le PS et le PCF appellent à s’unir pour les législatives

"Le deuxième tour de l’élection présidentielle a permis d’éviter la victoire de l’extrême-droite grâce à la mobilisation de millions de nos concitoyens sans permettre toutefois d’offrir un débouché politique à la colère provoquée par le quinquennat Macron" proclament les différents partis de la gauche du Rhône.

Selon eux, Marine Le Pen a progressé par rapport à cinq ans, mais il y a toujours une menace qui pèse sur la démocratie lors des élections législatives qui arrive à grand pas. Pour eux, si Emmanuel Macron a été réélu, c’est en partie en raison du rejet de la représentante de l’extrême droite et non par bon vouloir.

"Dans la clarté et sans illusion sur le projet d’Emmanuel Macron, nous, partis et formations de la Gauche et de l’écologie, avons clairement participé à battre l’extrême-droite, dans le carcan étroit des institutions de la Ve République, qui montre plus que jamais ses limites. », expriment les militants politiques. C’est la démonstration que la présidentialisation de la vie politique étouffe l’expression démocratique, entrave la pluralité des opinions, détourne un nombre trop important de nos concitoyens des urnes et alimente colères et déceptions."

Dans un communiqué, les différents partis expliquent que leur devoir reste de faire entendre le message que les électeurs essaient de dresser depuis le premier tour de la présidentielle. Ils expliquent que les électeurs ne pardonneront pas d’être contraint une nouvelle fois à un vote barrage à l’extrême-droite, ni de dérouler le tapis rouge à une majorité parlementaire issue de l’alliance du libéralisme et de la droite conservatrice.

La Gauche et l’écologie ont réuni 32,5% des voix au premier tour, Jean-Luc Mélenchon arrivant clairement en tête des candidats de gauche, avec 22% des voix exprimés. Un score qui le plaçait dans une bonne position du bloc de la gauche écologiste.

"Nous, Europe-Ecologie-les-Verts, Parti Socialiste, Parti Communiste Français, sommes unis et déterminés à construire le rassemblement de toute la Gauche et de l’écologie, dans le respect à la fois de nos diversités politiques et des réalités locales. Nous voulons contribuer à l’élection d’une majorité de gauche écologiste à l’Assemblée nationale.

La France Insoumise et l’Union Populaire ont donc un rôle central à jouer, pour créer les conditions de ce rassemblement et de l’avènement de cette nouvelle majorité de progrès.", concluent les militants dans un communiqué.