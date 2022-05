Législatives : la colère du Parti Socialiste du Rhône contre les dissidents

Elle déclare que, Philippe Prieto, candidat PS dans la 2e circonscription du Rhône, Stéphane Gomez, 7e circonscription et Arthur Chambon, 12e circonscription "se réclament du Parti Socialiste tout en étant dissidents de l’Union Populaire Ecologique et Sociale."

"Ces candidats n’ont aucune légitimité pour s’inscrire en tant que tels car ils n’ont jamais reçu d’investiture du PS national et départemental. Ils se sont auto-proclamés", dénonce-t-elle au nom du parti.

En effet, le Parti Socialiste s’est prononcé, par un vote en Conseil National, en faveur de cette alliance avec la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. Ainsi, les décisions prises collectivement et démocratiquement s’appliquent à tous. Christiane Constant mentionne que : "les statuts du PS prévoient que celles et ceux qui ne respectent pas ces décisions sont considérés comme démissionnaires et ne peuvent donc pas se référer à une appartenance au PS." Le parti désigne les candidats comme "indignes d’être élus de la République."

La Fédération du Rhône dénonce avec vigueur les candidatures "illégitimes" et "regrette ce manque de sincérité et de loyauté." Elle affirme sa fidélité à la ligne politique nationale en faveur de l’Union de la gauche et des écologistes.

La Fédération demande aux candidats "de cesser de berner la population et de ne plus se réclamer du Parti Socialiste et autres alliances inexistantes légalement."