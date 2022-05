Législatives : Christian Duchêne appelle à voter Idir Boumertit pour mettre en lumière la Nupes

"J’ai toujours été fervent partisan de l’union des gauches", déclare Christian Duchêne. Le maire de Saint-Fons est donc plus que favorable à la Nupes et ne manque pas de le rappeler. Il se positionne et désigne Idir Boumertit comme "un élu local, implanté et reconnu" sur le territoire. Il défend ses ambitions politiques qui sont, selon lui, les mêmes qu’il a essayé de porter au sein de la commune de Saint-Fons lors des dernières élections municipales. "Comme je le fais depuis 2020 dans nos politiques municipales, je sais qu’il aura à cœur de rapprocher les élus des citoyens dans sa pratique de député."

"Au-delà de son implantation locale, j’apprécie son discours d’apaisement et sa capacité à rassembler autour de lui. Je suis persuadé qu’il saura être un député engagé pour les habitantes et les habitants du territoire", affirme-t-il.

Pour rappel, les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochains.