Législatives : le lycéen Sofiane Dahmani retire sa candidature à Villefranche

"C’est loin d’être un échec, nous avons quand même rassemblé environ 4 000 jeunes. C’est une petite victoire, peut-être que nous n’avons pas gagné cette bataille mais on gagnera d’autres guerres. La lutte continue, nous aurons d’autres élections et nous tiendrons à chaque étape notre rang."

Pour des raisons personnelles qui le conduisent à retrouver sa famille en Italie, Sofiane Dahmani se retire de l’élection des législatives, car il se trouvera dans l’impossibilité de mener une campagne sur le terrain.

Invité au meeting d’Ambroise Mejean (candidat Ensemble), afin de prendre la parole et ainsi le soutenir dans ces élections :

"Je soutien Ambroise Mejean car c'est un candidat qui va véritablement faire bouger les choses, c'est le seul candidat qui va porter un programme pour la jeunesse, le seul candidat qui va porter une aide dans les quartiers populaires et le seul candidat qui va aider nos aînés ainsi que le climat."

Pour Sofiane Dahmani c’est un choix de société, si le peuple est mené à voter autrement ça serait un "choix du mépris des races et le mépris des personnes."

"Ce sont les aléas de la vie, mais pour les prochaines élections on sera bien présent. Je tiens à dire que j’ai tout de même gagné de l’expérience car j’étais sur le terrain, j’ai pu échanger avec la population, et montrer mes valeurs.", a conclu le lycéen de 18 ans.