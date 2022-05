Législatives : malgré le bac et ses 18 ans, Sofiane Dahmani se lance comme candidat

LyonMag : Qu’est-ce qui vous a donné envie, aussi jeune, de vouloir représenter et porter la voix de la population ?

Sofiane Dahmani : Je me suis engagé car je ne voulais pas rester spectateur de la vie politique. Je veux prendre le "pouvoir" car les jeunes souffrent beaucoup et ne sont pas écoutés.

J’ai toujours été passionné par la politique et par l’histoire, depuis mon plus jeune âge. Quand j’ai eu enfin mes 18 ans, en octobre, je me suis tout de suite engagé. Mais j’ai toujours été engagé dans la vie sociale de ma commune. J’étais dans des associations sportives ou culturelles et je faisais aussi du bénévolat. Depuis toujours j’aide les personnes comme je peux.

Par rapport à votre âge, vous ne pensez pas que cela peut être un frein pour les électeurs ? Qu’ils vous prennent moins au sérieux par rapport à ceux qui ont davantage d’expérience de la vie.

L’expérience ça s’apprend, s’ils ont envie de ne pas me prendre au sérieux c’est leur problème. Je mène ma campagne, j’ai reçu les affiches et les tracts etc. On va faire un bon score et peut-être qu’on va gagner les élections. Et pourquoi ne pas faire des unions avec d’autres partis. Pour l’instant j’ai eu des propositions mais je ne les ai pas acceptées.

Par rapport à vos études, car il y a le baccalauréat cette année, comment arrivez-vous à prendre du temps pour les deux ? Tout en sachant que la semaine dernière il y avait déjà les premières épreuves ?

Je ne vais pas vous le cacher, c’était assez difficile. Pendant toute la semaine où j’avais eu les épreuves on ne s’est pas beaucoup mobilisé. Mais dès cette semaine nous allons commencer à descendre dans les rues et à rencontrer les électeurs. J’ai voulu d’abord me concentrer pour le bac, même si ce n’est pas encore fini, et maintenant je vais me consacrer surtout à ma campagne.

Votre professeur de philosophie, est l’un de vos rivaux lors de ces élections (Alexandre Portier, candidat LR ndlr), quels sont vos rapports avec lui ?

Notre cher prof de philosophie n’est pas là pour assurer ses cours car il s’occupe de sa campagne. Ce que je ne trouve pas ça assez professionnel, et juste avant nos épreuves de philosophie ce n’est pas normal. Mon professeur n’est pas mon seul rival pour la 9e circonscription. Mais je n’ai pas de rapport avec lui. Dans mon entourage et même les professeurs de mon lycée le disent : personne ne le connaît. C’est pour ça que les professeurs vont me donner leur voix. Même des professeurs de mon ancien collège étaient satisfaits de ma démarche et prêts à me soutenir. Mais vous allez voir, nous allons créer une surprise. Peut-être que nous allons faire que 5% ou 8% pour les législatives mais au moins nous allons faire un score. Pour un candidat qui vient de se lancer dans la politique ce n’est pas rien car nous n’avons pas de soutien financier ou d’un parti politique, mais nous allons faire parler de nous.

Quelle voix voulez-vous porter à l’Assemblée nationale ?

Je ne suis ni un candidat de droite ou de gauche, donc mon programme ne sera ni de droite ni de gauche. Nous voulons déjà mettre en valeur la retraite. Car pour moi une personne âgée qui a travaillé toute sa vie a le droit d’avoir une retraite digne, donc mettre la retraite au Smic. On souhaite augmenter le Smic mais créer aussi de l’emploi. Par rapport à la santé, nous voulons porter une loi où on va mettre de l’argent pour les recherches scientifiques. Nous souhaitons mettre en place une loi où on va recruter d’autres policiers et gendarmes. Et bien sûr, le climat et l’écologie car c’est le souci principal de notre génération et nous devons agir maintenant. Et enfin, porter de l’aide aux jeunes financièrement, avoir de l’emploi pour eux, avoir un accès aux stages plus facilement. Pour l’instant, les jeunes n’ont pas les moyens pour avoir une vie d’étudiant agréable.

Propos recueillis par A.P.