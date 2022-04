Législatives : Grégory Doucet (EELV) veut "une majorité de gauche et écologiste à l’Assemblée nationale et imposer une cohabitation"

"A la veille du second tour de l’élection présidentielle, la défense de la République et de ses valeurs est indispensable. La sauvegarde de notre Etat de droit et de ses institutions est un devoir. L’extrême droite aux portes du pouvoir est une menace pour notre pays", écrivent tout d’abord Grégory Doucet, Emmanuel Denis (maire écologiste de Tours) et Léonore Moncond’huy (maire EELV de Poitiers). Les trois élus appellent à faire "barrage à l’élection de Marine Le Pen en utilisant le bulletin Emmanuel Macron".

"Pour autant, nous ne pouvons accepter passivement un mandat néolibéral, qui exacerbe la compétition et l’exclusion, toutes formes d’injustices, et qui constitue une menace pour le vivant. Nous ne pouvons accepter passivement un modèle politique et économique qui sciemment, ignore tout des crises environnementales, sociales et démocratiques", tiennent à préciser Grégory Doucet, Emmanuel Denis et Léonore Moncond’huy. "Il faut une majorité de gauche et écologiste à l’Assemblée national et imposer une cohabitation", estiment-ils parlant des élections législatives comme "un troisième tour décisif".

"Les résultats du premier tour confirment l’existence d’un espace politique et d’un souhait des citoyennes et citoyens pour un projet rassemblant l’ensemble des volontés engagées pour une transformation écologique, sociale et démocratique. (…) A l’image des majorités locales que nous constituons depuis 2020, et qui œuvrent concrètement pour les biens communs et les services publics, nous voulons gouverner ensemble", poursuivent les élus lançant un appel à l’union des écologistes et de la gauche en vue du scrutin du mois de juin.

Objectif pour eux : "constituer un pôle de résistance et d’espérance face à l’extrême droite xénophobe et autoritaire et au projet productiviste et inégalitaire de LREM".