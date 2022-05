Lyon : les policiers "armés par la profession mais désarmés par la loi" revendiquent la légitime défense

"La décision trop rapide des juges d’instruction de mettre en examen notre collègue pour homicide volontaire est inadmissible", dénonce le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance.

Dimanche 24 avril, un policier de 24 ans a fait usage de son arme et a fait trois victimes dont deux tuées. L’agent a justifié son acte en affirmant que le conducteur de la voiture sur laquelle il a tiré avait tenté de renverser les agents. "On demande qu’il soit écouté, que l’enquête soit correctement menée et complète pour pouvoir se prononcer correctement et ce n’est pas fait", déplore Hervé Redon, membre du bureau départemental Alliance police nationale du Rhône.

Ce sont environ 70 fonctionnaires qui se réunissaient pour revendiquer la légitime défense dans leur profession. La manifestation nationale a obtenu le soutien de Renaud Pfeffer, vice-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes chargé de la sécurité, et Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon. "La présomption d’innocence n’existe pas pour un fonctionnaire de police, ce n‘est pas normal", explique Hervé Redon.

"Aujourd’hui, nous pouvons légitimement nous demander encore une fois : Que vaut la parole d’un policier dans un système judiciaire continuant à rester l’ombre de lui-même ? Quel message la justice envoie-t-elle à notre institution et notre société ?", poursuit le secrétaire adjoint. De nombreuses questions restent sans réponse pour les policiers. "Comment continuer à faire respecter la sécurité publique dans de telles conditions ? Comment simplement continuer à faire notre métier si nous ne nous sentons pas soutenus ? Aujourd’hui, la confiance est rompue entre la police et une partie de l’institution judiciaire. Armés par la profession mais désarmés par la loi, le policier a juste le droit de subir."

"Nous demandons que les fonctionnaires soient correctement équipés et que lorsqu’ils sont victimes, ils doivent être considérés comme tels dans le cadre de leurs fonctions", affirme Hervé Redon.

Les syndicats, Alliance et l’UNSA Police, attendent "des prises de décisions claires, courageuses et de bon sens". Ils revendiquent une protection en intervention clairement établie et une protection sans équivoque de la loi en cas d’usage face à une atteinte délibérée à l’intégrité physique d’un policier. Selon eux, la légitime défense doit être reconnue.

A.B.