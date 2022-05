Alliance avec LFI ? Hélène Geoffroy et Sandrine Runel réclament une consultation des adhérents du PS

Si Olivier Faure négocie ardemment pour gratter quelques circonscriptions à Jean-Luc Mélenchon en juin, tous les socialistes ne pensent pas comme le premier secrétaire du parti.

Dans un communiqué de presse, Hélène Geoffroy, maire de Vaulx-en-Velin, se targue d'avoir récolté la signature de 1000 élus et militants pour réclamer une consultation des adhérents sur l'accord avec LFI.

L'ancienne députée du Rhône, qui avait déjà affronté Olivier Faure au congrès du PS à l'automne dernier, estime qu'il "se pose aujourd'hui une question existentielle à notre parti, à la hauteur de celle qui traversa le Congrès de Tours il y a 102 ans". D'où la nécessité selon elle d'une "prise de décision de l'ensemble des militants".

Outre Hélène Geoffroy, on retrouve parmi les signataires lyonnais et rhodaniens l'adjointe au maire de Lyon Sandrine Runel. Mais aussi l'ancienne maire de Saint-Fons Christiane Demontes, l'ancienne eurodéputée Martine Roure ou encore Lotfi Ben Khelifa, Dominique Crédoz, Stéphane Gomez, Florence Perrin et Pierre Dussurgey.

"Attachés à la conception d'un fonctionnement démocratique fondé sur l'écoute et le respect de la volonté des adhérents, nous militants, sommes décidés à faire entendre notre voix face à un éventuel non-respect des statuts", concluent-ils.

La semaine risque d'être longue.