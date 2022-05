OL Groupe : financement de 141 millions d'euros validé pour la LDLC Arena

"Porté à 100% par OL Groupe, à travers sa filiale OL Vallée Arena, l'investissement d'un montant global de 141 millions d'euros bénéficie d'un financement structuré sous forme de fonds propres et quasi fonds propres de 51 millions d'euros, et de Crédit-Bail Immobilier (90 millions d'euros net)", est-il précisé. Le contrat de CBI, d'une durée de 15 ans amortissable avec une valeur résiduelle de 20%, est conclu entre OL Vallée Arena et un pool composé de cinq groupes bancaires "de premier rang".

La LDLC Arena doit voir le jour d'ici fin 2023 et pourra accueillir jusqu'à 16 000 personnes. Selon OL Groupe, le contrat de naming signé avec LDLC "participe à la consolidation et à la sécurisation du projet, après l'accord commercial non exclusif officialisé avec Live Nation".